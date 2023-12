Pantofii cu toc si urmarile ascunse ale purtarii lor

Populare in anii '30, tocurile "cui", folosite in trecut doar la ocazii speciale, au devenit un "must" de zi cu zi in ultimii ani, in urma difuzarii unor seriale precum "Sex and the city".

Chiar daca mai toate femeile stiu ca purtarea lor nu poate ramane fara urmari, putine stiu cat de mult ne afecteaza ele sanatatea.

Studiile arata ca mai mult de o treime dintre femei s-au ales cu probleme permanente de sanatate din cauza ca si-au dorit sa vorbeasca de la un alt nivel cu interlocutorii. Tendoanele au de suferit in cele mai multe cazuri, raul facut fiind unul ireversibil, dar si gatul sau spatele au de suferit, informeaza "Daily Mail".

Tot raul porneste de la presiunea la care este supus calcaiul din cauza tocului: de 22% in cazul tocurilor de 2,5 centimetri, de 57% in cazul tocurilor de 5 centimetri, si de 76% in cazul celor de peste 7,5 centimetri. Cu cat mai multi centimetri in plus, cu atat mai mare este si aceasta presiune.

Ca urmare a purtarii tocurilor poate aparea si sciatica, rezultata in urma schimbarii pozitiei splinei. Aceasta ajunge sa apese pe nervii spatelui.

Specialistii recomanda purtarea tocurilor nu mai mari de 4 centimetri si nu mai mult de doua-trei ori pe saptamana. In plus, spun acestia, talonetele moi, care sa atenueze impactul la fiecare pas, nu trebuie uitate.

Si totusi, tocuri inalte, satisfactie (sexuala) garantata!

Nu totul este, insa, atat de negru cum pare. Mai multe studii derulate in Italia au scos la iveala faptul ca femeile care poarta tocuri mai mari de 5 centimetri au o viata sexuala mai buna. Asta, pentru ca zona pelviana este mai bine irigata, ceea ce joaca un rol vital in performanta si satisfactia sexuala.