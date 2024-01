Ponturi pentru imbunatatirea memoriei

Stresul si viata agitata sunt principalele motive pentru care uneori uitam sa indeplinim tot ce ne propunem. Tocmai de aceea, avem nevoie de un plan de imbunatatire a memoriei, care sa devina treptat un nou stil de viata, mult mai bine organizat.

Psihologii americani sunt de parere ca cel mai important lucru pentru imbunatatirea memoriei este sa acordam o mai mare importanta prioritatilor si sa nu ne pierdem in detalii, informeaza aarp.org.

Atentia este principala modalitate prin care lucrurile importante pot fi retinute mult mai bine. Poti sa iti faci o lista a prioritatilor, iar lucrurilor care conteaza cel mai mult pentru tine le poti acorda o atentie mai mare, prin realizarea de modalitati eficiente pentru indeplinirea lor.

Astfel, daca iti vei concentra atentia asupra acestor lucruri, nu le vei mai uita, iar nimicurile nu vor mai fi transformate in prioritati. Problema cea mai mare a concentrarii atentiei este realizarea mai multor lucruri deodata. Evita sa le indeplinesti pe toate in acelasi timp. Poate ca va dura mai mult, dar rezolva fiecare lucru pe rand, fara sa le amesteci pentru ca exista riscul de a te pierde in amanunte.

Organizarea gandurilor este esentiala pentru imbunatatirea memoriei. Multe dintre lucrurile pe care ni le propunem nu sunt indeplinite pentru ca nu le organizam in asa fel incat ele sa corespunda timpului si stilului nostru de viata.

Organizarea tuturor planurilor zilnice sau pe termen lung semnifica de fapt asezarea pe categorii si impunerea de reguli pentru fiecare dintre ele. Gandeste-te care sunt sarcinile de familie, de lucru, personale si gandeste-te cum le poti indeplini pe toate, pe rand.

Odata asezate toate problemele pe categorii, le vei lega de anumite lucruri simple care decurg din ele. Daca trebuie sa hranesti cainii in fiecare zi, atunci cand iei micul dejun, gandeste-te ca nu numai tu ai nevoie de hrana, ci si animalul tau de companie. Astfel, asociaza planurile mari de un lucru pe care il intalnesti sau il faci zi de zi si astfel iti vei aminti exact ce ai de facut.

Psihologii americani sunt de parere ca legaturile pe care le stabilesti fiecarui obiectiv zilnic sunt principalele modalitati pentru memorarea rapida a acestora. Este util ca din cand in cand sa faci cate un exercitiu de memorie prin citirea unei carti noi, aparent neinteresante, pe care o comentezi ulterior. Vei vedea ca poti gasi in orice lucru ceva interesant si vei fi uimit de cate lucruri iti poti aminti in timp ce discuti despre ele.

Planul de memorie este intotdeauna foarte important. Pentru a-ti exersa memoria in orice situatie, incearca sa rezolvi problemele in gand, inainte ca ele sa se petreaca. Comparatia cu realitatea te va ajuta sa iti aduci aminte mai bine fiecare caracateristica a problemei tale si astfel nu o vei uita usor.

Uneori, cea mai buna modalitate de a nu uita cate ceva este de a nu fi nevoit sa iti amintesti. Astfel, daca te simti coplesit de cat de multe lucruri ai de facut in fiecare zi, noteaza-le in agenda sau seteaza functia memo de la telefonul mobil. Nu iti vei incarca mintea cu detalii, iar la momentul potrivit vei fi anuntat ca ai de rezolvat o problema.

Uneori este bine pentru creierul uman sa isi ia o pauza de la multele planuri si ganduri pe care ni le facem in fiecare zi. El se poate relaxa intotdeauna invatand lucruri noi, memorand un cantec, o poezie sau citind o carte. Si acestea sunt modalitati eficiente de imbunatatire a memoriei si au si scopul de a te relaxa si detensiona.