Prea mult testosteron dauneaza familiei

O simpla mostra de saliva este suficienta daca vrei sa afli daca omul langa care traiesti momentan e de cursa lunga sau nu.

Si asta pentru ca nivelul de testosteron tradeaza predispozitia acestuia de a avea mai multe femei pe timpul vietii si de a se ingriji mai putin de copii.

In societatile poligame, barbatii cu un nivel mare de testosteron prezent in saliva isi iau de obicei mai multe neveste si ofera copiilor mai putina atentie, relateaza New Scientist, bazandu-se pe un studiu realizat in Senegal.

Si asta pentru ca prezenta in exces a hormonului mareste dorinta sexuala, infidelitatea si predispune la conflicte maritale.

Vestea buna e ca dupa ce devin tati, nivelul testosteronului, in cazul marii majoritati a barbatilor, scade, spre multumirea femeilor, dupa cum explica Alexandra Alvergne, antropologist la Universitatea Montpellier din Franta, care a realizat studiul in colaborare cu cercetatorii de la Universitatea britanica Sheffield.