Rusii nu se mai iubesc, din cauza crizei

Criza economica mondiala are un efect neasteptat in Rusia, unde interesul oamenilor pentru iubire este in scadere.

Mai putin de jumatate dintre rusi spun ca sunt indragostiti, potrivit unui sondaj publicat miercuri de institutul Vtsiom, citat de NewsIn.

Doar 45% dintre rusi spun ca sunt intr-adevar indragostiti, potrivit anchetei Vtsiom, ceea ce inseamna un declin cu 8% comparativ cu nivelul de 53% inregistrat in timpul anilor de crestere exploziva a economiei rusesti, dintre 2003 si 2007.

"Spre deosebire de perioada care a precedat criza, constatam o scadere importanta a numarului rusilor care sunt indragostiti", a atras atentia, cu ocazia unei conferinte de presa, o purtatoare de cuvant a institutului de sondaj, Olga Kamenciuk.

"Din nefericire, oamenii au inceput sa se gandeasca mult mai putin la dragoste", a spus Kamenciuk. Sondajul a fost efectuat pe un esantion de 1.600 de oameni, in 7 si 8 februarie 2009.

Si, in contextul deprecierii rublei cu o treime fata de euro si de dolar, al recesiunii in care ar putea intra Rusia in 2009 si extinderii somajului, doar un rus din cinci mai spune ca are chef sa mearga la intalniri amoroase.

In Rusia, insa, exista toate sperantele pentru o revigorare a indicelui iubirii: 59% dintre rusi cred in dragostea la prima vedere, in timp ce 15% dintre ei sunt convinsi ca sentimentele conduc lumea, comparativ cu 11% in 2007.

Daca criza a daramat economia si starile de spirit din Rusia, un lucru ramane sigur: majoritatea barbatilor rusi prefera blondele.

