A fost realizat primul sutien ecologic din lume - vezi cum arata

Primul sutien ecologic din lume a fost realizat intr-o fabrica ce functioneaza pe baza de panouri solare, iar producatorii spera ca toata lenjeria intima sa fie la fel pe viitor.

Setul de lenjerie intima a fost realizat in fabrica eco din Sri Lanka a companiei Marks and Spencer, arata Telegraph.

In scurt timp lenjeria se va punea comanda online.

La fabrica din Sri Lanka a companiei Marks and Spencer consumul de energie a fost redus substantial in urma unor masuri luate in favoarea mediului. Astfel, aceasta este alimentata cu hidroelectricitate produsa pe un rau din apropiere si de panouri solare uriase puse pe acoperis.

Restul de dioxid de carbon produs la fabricarea sutienului va fi compensat prin plantarea in zona a 6.000 de copaci.

The Carbon Trust Footprinting Certification Company a facut calculele speciale si va monitoriza daca emisiile sunt anulate defitiv prin aceste masuri.

Masura luata de Marks and Spencer va ajuta si animalele salbatice care traiesc in Sri Lanka.

