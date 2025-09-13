Accesorii nostime pentru baie (Galerie foto)

Daca esti una dintre persoanele care intra la baie doar pentru ca trebuie, afla ca iti poti face vizita in aceasta incapere din apartament mult mai nostima.

Cu cateva accesorii amuzante, momentele petrecute la baie iti pot aduce zambetul pe buze. Ce mod mai placut decat a incepe o zi crezi ca exista?

Iti poti pune gelul de baie intr-un recipient sub forma de nas, iar cand vei apasa pe buton pana si un nas care curge ti se parea amuzant. Recipientul poate fi comandat de pe net.

Daca esti unul dintre oamenii carora cele mai bune idei le vin la baie, chiar cand fac dus, atunci pentru tine s-a inventat un carnetel pe care il poti folosi fara sa-ti faci griji legate de stropi. Si acesta poate fi cumparat de pe Amazon.

Dai o data 30 de dolari, dar ai parte de un dus colorat! Cand apa e rece va fi albastra, iar cand temperatura urca, ajungand la cel putin 31 de grade, va deveni rosie. Placut vederii, insa si foarte util. Poti comanda dispozitivul de pe acelasi site.

Poti face ca serenada ta de sub dus sa fie autentica, tinand in mana un burete in forma de microfon. Nu e un gadget de ultima generatie, insa impresia e totala. Mai ales ca nu e ceva care sa-ti goleasca buzunarele, la 7,49 de dolari.

Poate ca nu e un gadget de sezon, tinand cont de temperaturile de afara, insa cu siguranta isi va arata utilitatea in cateva luni. Costa aproape 35 de dolari, insa iti asigura confortul in timp ce stai pe tron, ca un rege. De altfel, daca ai un telefon conectat la Internet, de acolo il si poti comanda.

Iar daca esti vesnic certat ca nu stii sa umbli cu tubul de pasta de dinti, ca lasi, poate, capacul deschis, exista un dispozitiv nostim, dotat cu buton, care sa-ti faca viata mai usoara. Il poti comanda online, urmand sa platesti, in afara taxelor de transport, aproape 10 dolari.

