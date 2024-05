Cum sa-ti faci odorizant natural acasa

Pentru ca aluminiul intalnit la cele mai multe dintre odorizante nu este prea sanatos pentru organismul uman, unii oameni se indreapta spre cele naturale, iar pentru a avea un plus de control asupra produsului, si le fabrica in propria casa.

Reteta pare sa fie simpla, iar produsul final durabil (circa 3 luni pentru o singura persoana), doar ingredientele sunt mai exotice.

Acestea din urma ar fi:

2-3 linguri de ulei de cocos

1/8 dintr-un pahar de 250 ml bicarbonat de sodiu

1/8 dintr-un pahar de 250 ml pudra de arorut(Maranta arundinacea - o planta alimentaradin ale carei radacinide tubercul se extrage o faina bogatain amidon)sau amidon de porumb

Bicarbonatul de sodiu se amesteca cu pudra de arorut sau cu amidonul de porumb, dupa care se adauga incet uleiul de cocos. Uleiul de cocos se va afla intr-o stare solida la temperaturi ale camerei de pana la 25 de grade Celsius, asa ca produsul final va arata ca o pasta groasa.

Aceasta poate fi tinuta in frigider pana se intareste sau poate fi folosita pe post de lotiune in care iti inmoi degetele - uleiul de cocos are multe proprietati antibacteriene.

