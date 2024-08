Te grabesti sa pleci la birou, dar esti nehotarata in privinta machiajului? Sau trebuie sa te prezinti la un eveniment important si iti doresti sa fii in centrul atentiei?

Astrele te pot ajuta sa gasesti machiajul potrivit, in functie de zodia in care te-ai nascut:

Berbec

Esti o persoana pretentioasa prin definitie si nu-ti place sa fii neaparat in pas cu tendintele atunci cand vine vorba de machiaj. In general vei alege sa te machiezi in functie de starea pe care o ai in ziua respectiva. Ti se potrivesc nuantele calde, care exprima pasiune. Alege sa le porti pentru a avea mai multa energie si pofta de viata.

Taur

Esti foarte feminina si apreciezi frumosul si luxul, iti plac produsele de calitate si doresti sa arati mereu impecabil. Urmaresti mereu ultimele tendinte atunci cand vine vorba de machiaj si nu eziti sa incerci, poate, si ceva extravagant. Ti se potriveste un machiaj natural, care sa iti sublinieze trasaturile fetei. Poti opta pentru culori precum verde sau maro, care in mod sigur iti vor da si o stare de spirit mai buna.

Gemeni

Esti foarte creativa si acest lucru va reiesi si din felul in care te machiezi. Iti place armonia si in special sa potrivesti culorile. Iti place sa iesi in evidenta, insa nu urmaresti mereu tendintele in materie de machiaj. Ti se potriveste un machiaj dinamic, din doua culori, care sa-ti scoata in evidenta trasaturile fetei. Citeste mai multe despre Horoscop: Ce machiaj ti se potriveste in functie de zodie pe ele.ro.

