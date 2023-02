De purtat ca sa nu-ti inghete urechile, nasul sau ochii - Moda de tot rasul (Galerie foto)

Iarna, capul, gatul, mainile si picioarele au parte de toata distractia, fiind impodobite cu caciuli, fulare, manusi multicolore si ghete dintre cele mai fanteziste. Insa urechile, daca sunt lasate pe dinafara, nasul si ochii sufera in tacere.

Cineva s-a gandit si la ele, astfel incat sa nu-ti mai inghete cand vantul sufla cu putere. Fie ca le porti tu, fie ca le faci cadou, garantat vor aduce zambete pe fetele tuturor.

Un astfel de articol este caciula pentru urechi. Si chiar este vorba despre o mini-caciula, o cipilica special conceputa pentru urechi de Tove Greitz si Minna Magnusson.

Barbatii stiu ca o barba tine de cald. Daca nu au avut ideea sa si-o lase din timp sa creasca, pentru sezonul friguros, pot purta una tricotata, intr-o culoare "naturala".

Vrei sa te limitezi la caciula, dar ai face orice sa fie una inedita si sa treci ca fiind o persoana originala, inteligenta daca s-ar putea? Exista o caciula ce imita creierul, cu care nu vei da gres.

Daca nasul tau e cel care sufera de obicei din pricina frigului, acopera-l cu o astfel de caciula, te indeamna Huffington Post. Costa 10 dolari si toata lumea iti va zambi.

Pleci pe partie sau te pregatesti sa mergi sa-i cumperi pisicii de mancare, pe frig si ninsoare? Imbraca o astfel de geaca, prevazuta cu ochelari de soare, care nu lasa vederii niciun centimetru de piele, nici de pe fata.

Urmeaza o zi sau mai multe in care lenea va fi cuvantul de ordine? N-ai vrea decat sa stai pe canapea, sa sorbi dintr-o ciocolata fierbinte si sa te uiti pe geam cum altii sufera de frig, in timp ce tu "domnesti" in puloverul tau supradimensionat, care te imbraca din cap pana in picioare, ba chiar si buna parte din chip, ca oricum nu te vede nimeni? Iata cadoul perfect pentru tine, e cazul sa fii egoista!

Singur pe strada, singur la cinema, singur de Sarbatori... si parca toata lumea vede. Si stie. Nu si daca imbraci geaca prevazuta cu multe maini care te inconjoara, imbratisandu-te, in loc de fular, fermoar, capse sau alte sisteme de prindere.

Asa ceva li se propunea canadiencelor sa poarte in 1939, pentru a-si proteja machiajul intact, pe orice fel de vreme. N-au avut succes, asa ca nu mai pot fi gasite pe piata.

