Costume de mire la comandă, ce oferă un stil seducător, elegant și masculin

Colecțiile acestui brand sunt impresionante și cuprind diferite modele:Design-ul acestor costume este elegant și poate fi adaptat, pentru a se potrivi perfect propriului stil personal. Fie că este vorba despre accesorii (papion, cravată, eșarfă, butoni) sau de alte elemente speciale (broderii, nasturi îmbrăcați în mătase naturală, cristale Swarovski), aceste costume sunt astfel personalizate.Există materiale deosebite folosite de această casă de modă pentru realizarea costumelor de ceremonie, care pot fi alese de clienți din cataloagele cu țesături ale unor brand-uri internaționale de lux, din Anglia, Italia și Franța. Unele țesături au culori în trend sau imprimeuri deosebite, fine, care pun în evidență silueta într-un mod cu totul excepțional. Aceste costume din materiale de calitate înaltă sunt ideale pentru o nuntă modernă, în natură, în aer liber. Poate fi o nuntă în grădină, într-o locație frumoasă, în apropierea unui lac, sau o nuntă pe plajă.Dacă vrei să eviți clasicul smoking tradițional, îți sugerăm să alegi costumele Filip Cezar din materiale exclusiviste, care sunt perfecte pentru o nuntă în aer liber. Poți avea un costum Bespoke, realizat la comandă de croitorii experți ai acestui brand, care fac produse la standarde ridicate. Ei au o vastă experiență în domeniu, de peste 30 de ani și știu exact cum trebuie să arate un costum de ceremonie, de mire sau de ginere. Ei țin cont de toate detaliile, folosesc materialele alese de client și recomandă accesoriile care se potrivesc perfect fiecărui model în parte.Mirele poate face ce schimbări dorește, în legătură cu alegerea nasturilor, a țesăturii pentru revere sau refileți, a pantofilor, papionului, butonilor personalizați, etc. Un constum de nuntă realizat la comandă are un design unic, special, este creat dintr-o țesătură excepțională și are un aspect sofisticat. Fără îndoială designul este cu adevărat modern și elegant, iar asta vine perfect mirelui care vrea să impresioneze pe oaspeții de la nunta sa.Filip Cezar a creat recent o nouă colecție de costume de ceremonie, denumită Confident, care se remarcă prin modele deosebite, care nu se găsesc în magazinele de fashion din capitală. Designul costumelor este unic, iar accesorile sunt realizate în stil tradițional, la comandă. Toate modelele de costume de nuntă sunt deosebite, au culori elegante, un design cu aspect de lux, ce este perfect pentru mirele din zilele noastre.Prin alegerea unui costum marca Filip Cezar, mirele va avea o strălucire aparte, va arăta incredibil, va atrage atenția pe ringul de dans. Eleganța costumului va impresiona chiar și mireasa, nu doar pe invitați.Astfel de costume de mire, de lux, sunt superbe, mai ales dacă sunt înfrumusețate și cu broderii, țesături deosebite, nasturi cu perlă sau cristale Swarovski . Accesoriile elegante și strălucitoare completează aspectul impecabil al ținutei și astfel aceasta nu va trece neobservată.Și anumite bijuterii sau accesorii prețioase reprezintă piese de rezistență ale aspectului mirelui, cum ar fi un ceas la vesta de la buzunar, sau un ac de cravată, care poate fi din argint sau placat cu aur de 18k.Un mire super creativ va avea grijă să aleagă cu atenție și furnizorii de la nunta sa, cum ar fi un fotograf profesionist, pentru a crea recuzite foto și video și a avea la final un album cu fotografii sortate pe categorii, în cadrul petrecerii de la nunta sa.