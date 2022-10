Sapte motive pentru care sa-ti alegi un militar drept partener de viata

Acum cateva decenii, uniforma militara starnea furori printre femei. Si, desi un barbat care face parte din cadrul armatei reprezinta o provocare prin responsabilitatile pe care le are si, implicit, consecintele acestora asupra relatiei, exista si cateva atuuri care fac dintr-un militar un partener ideal.

Dupa cum arata yourtango.com, sunt cel putin sapte astfel de motive.

1. Convingerea

A face parte din acest sistem reprezinta o alegere, iar prin asta iti dai seama ca are idealuri marete si puternice, mergand chiar pana la a-si risca viata pentru apararea libertatii si a drepturilor celor din tara sa.

2. Este intr-o forma fizica buna

Antrenamentul riguros care face parte din rutina zilnica pentru un militar il face sa fie intr-o forma fizica cel putin buna, iar acest lucru ar fi aproape imposibil sa te lase indiferenta.

3. Vei avea parte de scrisori si mailuri de dragoste

Din moment ce relatia voastra va fi una in mare parte la distanta, veti comunica deseori prin mailuri, messenger, telefon sau chiar clasicele scrisori. Distanta face ca dorul sa fie mult mai mare si, prin urmare, si cuvintele de dragoste sa fie mai dese si mai fierbinti.

4. Independenta

Un militar este antrenat sa supravietuiasca in conditii ostile si adeseori in medii necunoscute, ceea ce inseamna ca stie mai bine ca oricine sa isi poarte singur de grija. De asemenea, stie sa lucreze in echipa si sa isi protejeze colegii, dar si sa rezolve o misiune de unul singur.

5. Este obisnuit sa primeasca comenzi

Daca el poate sa faca fata comenzilor pe care le primeste de la superiorii sai, cel mai probabil va sti si cum sa accepte o situatie in care il rogi sa te ajute in gospodarie.

6. Este ordonat

Gratie discliplinei riguroase careia i s-a adaptat pana acum vei avea mai putine batai de cap in ce priveste dezordinea pe care ar putea-o lasa in urma lui. Cei mai multi dintre militari sunt extrem de ordonati.

7. Uniforma

Aceasta nu numai ca este considerata inca sexy de catre femei, dar are si alte semnificatii, dintre care cea mai importanta este aceea a senzatiei de siguranta pe care o ofera. Uniforma militara sugereaza si curaj, disciplina, forta, camaraderie.

