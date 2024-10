Momentul cand o pisica a strazii, paralizata partial, primeste un fel de scaun cu rotile (Video)

Putini oameni au rabdare sa reabiliteze suflete cu prea putine sanse. Unii, insa, se inhama si la o astfel de munca, chiar daca, la inceput de drum, sansele sunt atat de mici, incat efortul ar putea parea in zadar. Un cabinet veterinar a riscat si a reusit sa puna pe picioare, la propriu, o pisicuta partial paralizata.

Mac 'n' Cheez, un motanel, a fost gasit intr-o cutie de mancare comandata si dus la un cabinet veterinar, Massapequa Vet, in Long Island, New York. Medicii si-au dat imediat seama ca avea labutele din spate paralizate. Dar nu s-au dat batuti, arata Bored Panda.

Mac a fost trecut pe terapie in apa - si nu a fost simplu, data fiind aversiunea micilor feline pentru acest mediu -, dupa care a incercat un fel de scaun cu rotile construit din piese lego. Costuri materiale mici, dar rezultate mari!

Mac a primit "labutele" ajutatoare in 2016, iar de atunci inregistrarea in care face primii pasi astfel echipat a devenit viral. Entuziasmul cu care inainteaza, nerabdarea, fericirea de a explora nu pot fi transpuse in cuvinte!

Sigur, nu putea fi vorba despre o solutie pe termen lung, pentru ca un astfel de "scaun cu rotile" avea sa se loveasca de tot felul de obstacole, mai ales intr-un spatiu mic, ingradit. Dar de dragul entuziasmului lui Mac, acum ajuns la varsta de 4 ani, tot era de bun augur o incercare.

De atunci, Mac a invatat sa se descurce si are labutele superioare mult mai puternice decat alte pisici. Nu poate face tot ce fac ele, dar nu e departe. E plin de viata si veselie, gasind metode ingenioase de a trai "normal", in ciuda handicapului sau, pe care nici macar nu il constientizeaza.

