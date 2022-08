Afla cum iti influenteaza personalitatea starea de sanatate

Bolile aduc pe chipul oamenilor si in vietile acestora tristete si suferinta, unele dintre acestea fiind foarte greu de suportat. Cercetatorii din domeniul psihologiei, psihiatriei si psihanalizei au constatat ca exista o legatura intre temperamentul persoanei si predispunerea la anumite boli.

Dintotdeauna, oamenii au incercat sa-si descifreze profunzimile spiritului, dar si ale trupului. Oamenii invatati ai antichitatii au fost printre primii care s-au incumetat sa faca cercetari in acest sens, dar s-au lovit de un zid, constatand cat de grea este aceasta sarcina.

Abia pe la sfarsitul secolului al XIX-lea, au putut fi descifrate unele mistere ale personalitatii umane. Sigmund Freud a facut principalele descoperiri despre psihism studiindu-se pe sine insusi. El a constatat, printre altele, ca exista o legatura stransa intre personalitatea individului si predispunerea acestuia la anumite boli, dar nu numai.

Prin urmare, oricat de echilibrati am fi, cu totii suntem supusi problemelor pe care ni le pune personalitatea noastra; tuturor ni se intampla sa cadem prada indoielilor, lipsei de incredere in sine si sa cadem in capcana slabiciunilor umane de tot felul.

Dar nimic nu e rodul intamplarii. Tot ceea ce suntem si gandim este consecinta mecanismelor psihice, ascunse in cele mai adanci tainite ale inconstientului nostru si pe care ar trebui sa le intelegem.

Specialistii in domeniu sustin ca personalitatea individului influenteaza nu numai starea psihica a unei persoane, ci si pe cea fizica. Personalitatea este cea care supune si dispune indivdul si care reprezinta un indiciu pretios al starii de sanatate pe care persoana o are, dar si a bolilor la care aceasta este predispusa. Iata bolile la care este predipusa o persoana in functie de personalitate:

1. Personalitatea sangvinica

Daca ai un temperament sangvinic poti fi predispus exceselor de orice natura, insa personalitatea ta determina o sensibilitate deosebita in fata unor afectiuni precum cele ale inimii sau ale vaselor de sange. Nu este indicat consumul excesiv de alcool, grasimi, carne, dar nici lactatele nu sunt asa de bune pentru organismul tau.

In principiu, ai un sistem digestiv care te salveaza din multe situatii neplacute, insa trebuie tinut cont ca mancarea si bautura in exces il poate perturba.

2. Personalitatea flegmatica

Persoana cu un temperament flegmatic are tendinta de a-si conserva energia, avand in schimb o circulatie limfatica deficitara, dar si o slaba circulatie a sangelui in vene. Este posibil ca dupa mese, se confrunte cu stari de somnolenta sau moleseala. Rinichii unei astfel de personae sunt lenesi si inceti si intampina dificultati in a functiona corect. Este posibil ca picioarele sa i se umfle adesea.

Flegmaticul intampina probleme si cu tiroida si glanda suprarenala. De asemenea, este predispus la hipotiroidie si afectiuni respiratorii cronice, insomnie, depresie, afectiuni psihosomatice. In acelasi timp, are tendinta de a lua in greutate si de a se confrunta cu obezitatea sau cresteri rapide in greutate. Tonusul pielii este slab, iar miscarea fizica nu numai ca ii prieste dar este si necesara pentru a-l mentine la un nivel optim.

Visele flegmaticului sunt linistite, placide, fara evenimente sau conflicte majore, iar apa joaca un rol central in cadrul acestora.

3. Personalitatea colerica

Colericul are un apetit urias si este lacom prin definitie. De regula, ii plac mancarurile satioase si nesanatoase, fiind un mare amator de senzatii intense. Ii place la nebunie carnea, prajelile, mancarurile picante si sarate, bauturile alcoolice rafinate, tot ceea ce intensifica gustul.

Colericul se poate confrunta cu afectiuni ale ficatului, dar si biliare, cu probleme legate de valorile crescute ale colesterolului. De aceea, o astfel de persoana trebuie sa aiba mare grija la grasimi fiindca sunt predispusi catre boli cardiovasculare si atacuri celebrale. Poate prezenta un risc crescut in fata infectiilor si a febrei, dar se poate confrunta si cu alte probleme precum inflamatii, urticarie, mancarimi la nivelul pielii.

Visele colericului sunt intense, agitate, adesea cauzate de indigestie sau o digestie deficitara. Primeaza elementul foc in cadrul acestora, dar si culoarea rosie. Adesea, visele colericului sunt violente, in ele avand loc diverse conflicte si neintelegeri.

4. Personalitatea melancolica

Acest tip de temperament influenteaza intr-o mare masura si apetitul posesorului sau, determinandu-l sa fluctueze (scazut sau crescut) in functie de starea mentala, nervoasa sau emotionala din momentul respectiv.

Melancolicul se confrunta cu usoare probleme legate de digestie precum balonari, gaze, dureri ale stomacului, colici. Din cauza inactivitatii sale fizice, organismul melancolicului se poate incarca cu diverse toxine. Prin natura sa, melancolicul este predispus catre nervozitate, depresie, stari de anxietate, stari stresante, schimbari ale starii de dispozitie.

Nu sunt putini dintre acestia care acuza stari de ameteala, vertigo, zgomot in urechi, insomnii. Visele melancolicului sunt posomorate si lipsite de veselie, in cadrul acestora experimentand, adeseori durerea, pierderea.

Asadar, este bine sa ne cunoastem pe noi insine pentru a deslusi ceva din mecanismele functionarii corpului uman, in special, cele ale subconstientului nostru, pentru a actiona in consecinta si ai putea intelege mai usor pe ceilalti.

