Cand trebuie sa afle un copil ca este infiat

Pentru copiii care au fost adoptati, aflarea adevarului ar putea fi un moment dificil. De aceea, expertii in protectia copilului si psihologii le recomanda parintilor adoptivi sa aiba grija ca micutii sa afle cum au ajuns in familie chiar de la ei si cat mai devreme posibil.

"Daca, la adoptie, copilul are o varsta mica, este recomandat sa i se spuna cat mai devreme posibil. Fiind o problema cu o sensibilitate psihologica mare, in cazul in care copilul afla din alta parte sau in conditii neprielnice, se va simti mintit", este de parere Teodora Bertzi, fost secretar de stat in Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, citata de Evenimentul Zilei.

Perioada in care un copil poate fi foarte afectat emotional este cea de pana la trei ani. Tocmai de aceea, cei mai multi dintre copiii abandonati pana in aceasta varsta sunt dusi la asistenti maternali.

Cuplurile de romani care isi doresc sa adopte un copil au tendinta de a se indrepta spre cei de varste mici. Specialistii spun insa ca sunt avantaje si in situatia in care copilul adoptat este mai mare.

Din 2005, in Romania, adoptiile internationale sunt aproape imposibile, familiile care vor sa adopte avand obligatia sa aiba domiciliul in Romania. Mai mult, din cauza shimbarilor legislative, copiii foarte mici sunt mai greu de infiat.

In 2007, au fost adoptabili peste 1.400 de copii, in timp ce 2.576 de familii si persoane aveau atestat in vigoare pentru adoptie, arata datele Oficiului pentru Adoptii.

