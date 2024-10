Psihologie pe intelesul tau, cu Mihaela Oancea: Strategii utile in lupta cu insomnia

Stim cu totii cat de important este somnul pentru organism - refacerea celulelor, a energiei, pentru imbunatatirea sistemului imunitar, ca sa mentionam doar cateva beneficii. Privarea de somn are consecinte atat asupra starii de sanatate fizica, dar si psihica.

Insomnia este dificultatea in mentinerea sau initierea somnului sau un somn nereconfortant, stare care dureaza si care cauzeaza deteriorare semnificativa in domeniul social, profesional sau in alte domenii importante de functionare.

Persoanele care sufera de insomnie se confrunta in principal cu doua tipuri de dificultati: fie le este greu sa adoarma, fie se trezesc in timpul somnului, fara ca apoi sa mai poata adormi.

De asemenea, celor in cauza le este dificil sa ramana adormiti si se trezesc adesea in timpul somnului. Poate fi vorba si doar de somn nereconfortant - senzatia ca somnul nu e linistit, e superficial si nu e de calitate, senzatia de oboseala dupa ce se trezesc.

Cauzele insomniei pot fi:

- excitatie fiziologica sau psihologica,

- anxietate,

- ingrijorari referitoare la probleme interpersonale, sociale, despre profesie,

- depresie,

- stres,

- probleme medicale (dureri, boli, alergii),

- evenimente de viata dificile (pierderea locului de munca, deces, divort, schimbarea locuintei, casatorie, plecarea intr-o calatorie),

- conditii de mediu (galagie, lumina, temperaturi prea ridicate sau prea scazute).

Chiar si o ingrijorare referitoare la somn poate provoca insomnia. Adica se creeaza un cerc vicios: cu cat incerc mai tare sa adorm, cu atat devin mai frustrat si nu reusesc.

De asemenea, un alt factor poate fi incercarea de a adormi in acelasi pat in care s-a acumulat deja frustrarea de a nu putea dormi.

De obicei, dar nu intotdeauna, insomnia debuteaza cu o perturbare usoara, superficiala a somnului.

Riscuri

Daca insomnia dureaza mai mult de o luna se numeste insomnie cronica. Pot aparea tulburari afective, tulburari anxioase, depresie, consum de substante (de exemplu consumul de alcool sau de anumite medicamente inainte de a a dormi), dependente de substante, tensiune musculara crescuta.

Insomnia poate cauza aparitia sentimentului de stare de sanatate precara, irascibilitate, scaderea motivatiei, diminuarea atentiei si a concentrarii, crestere fatigabilitatii, energie redusa, stare de somnolenta prelungita.

Metode a adormi mai usor

In cazul dificultatilor de somn, cel mai important este sa incercam sa determinam cauza care le provoaca si sa gasim o rezolvare eficienta pentru aceasta. De asemenea, putem apela la exercitii si muzica de relaxare, exercitii de respiratie care sa ne calmeze si sa ne dea senzatia de "scufundare", de deconectare, bai fierbinti. Este indicat chiar sa ne dezvoltam un ritual minim inainte de culcare, pe care corpul nostru sa-l asocieze cu somnul.

In general, o persoana adoarme mai usor atunci cand nu isi propune sa o faca. Adica, atunci cand se uita la televizor, asculta muzica, citeste sau dupa o plimbare. O alta metoda este indepartarea de rutina zilnica de somn - de exemplu cand adormim in alt loc decat cel in care obisnuim sa facem asta (pe canapeaua din living, de exemplu, daca noi de obicei dormim in patul din dormitor).

Atunci cand cauzele pentru care nu putem adormi sunt grijile, este indicat sa ne construim o lista cu ceea ce avem de facut pentru a avea astfel senzatia ca detinem controlul si ca avem solutii.

Daca dificultatile de somn nu pot fi gestionate si se agraveaza, este necesar sa consultam un specialist, mai ales daca ne sunt afectate semnificativ relatiile sociale, munca sau sanatatea fizica.

Mihaela Oancea, psihoterapeut

Cabinet

Servicii Psihologice

