Capcanele relatiei amoroase la birou - ce spun specialistii

O relatie inceputa la locul de munca inseamna o catastrofa pentru cariera ta? Nu neaparat, sustin specialistii. Ei au analizat mai multe cazuri si au ajuns la concluzia ca trebuie sa stii sa-ti separi viata personala de cea profesionala.

Programul de lucru a inceput sa se prelungeasca tot mai mult in toate colturile lumii, timpul liber devenind din ce in ce mai limitat, asa ca nu este de mirare ca angajatii se implica in relatii amoroase la birou, relateaza BBC.

Chiar daca este vorba despre o aventura sau despre o relatie stabila, o astfel de informatie poate fi o sursa de barfa si, implicit, poate subrezi spiritul de echipa. Specialistii au investigat cateva cazuri si au ajuns la concluzia ca cel mai important lucru este sa stii ca o anumita relatie merita sa iti asumi riscuri si sa tratezi cu multa etica o eventuala despartire.

Cum sa legi prietenii la locul de munca si care sunt limitele

De exemplu, asistenta medicala Lou Davis este de parere ca relatiile pot functiona de minune la locul de munca si ca acestea chiar joaca un rol pozitiv pentru echipa. Davis lucreaza in sectia de urgente a unui spital si a povestit ca trei cupluri au luat nastere in echipa sa. Ea a povestit ca s-au dovedit benefice si ca nu au daunat relatiilor profesionale.

"Echipa noastra este ca o echipa de fotbal de succes. Stim in mod instinctiv ce are nevoile un alt membru al echipei fara ca acesta sa ceara inainte. In departamentul de urgente, acesta este un lucru vital", a explicat Davis.

Ea a mai spus ca unul dintre cuplurile formate in echipa sa are acum o casnicie fericita si asteapta un copil. In cazul in care una dintre perechile formate la serviciu se destrama, colegii isi arata sprijinul fata de ambele persoane implicate, fara sa faca vreo discriminare, mai sustine ea.

Ce sa nu faci la birou ca sa-ti mentii relatiile bune

Altii, mai putin optimisti, nu sunt insa de aceeasi parere. Terry Thrasher sustine ca numai in teorie poate merge bine o relatie la locul de munca, afirmand ca exista mult prea multe capcane pe care nu crede ca indragostitii le pot evita pentru mult timp.

"Cred ca o aventura la birou poate avea o multime de consecinte negative, insa este posibil ca pentru unii sa merite. Pentru binele tuturor, asigurati-va ca merita!", a subliniat barbatul.

Totodata, Martijn Sjoorda, care are propria firma de consultanta, s-a implicat intr-o relatie cu o colega de birou, aceasta transformandu-se intr-un dezastru. Totusi, el a insistat asupra faptului ca munca nu a jucat niciun rol in despartirea lor.

Sjoorda este de parere ca fiecare organizatie are o anumita cultura, de aceea este probabil sa intalnesti oameni cu o gandire asemanatoare cu a ta la serviciu. "Drept urmare, se nasc relatiile. Unele merg, altele nu, dar este important sa actionezi cu etica si integralitate", a afirmat el.

