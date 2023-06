Cum sa aveti o relatie mai puternica cu spiritualitatea. La ce ajuta

Traim intr-o era in care tehnologia avansata, cum este Internetul, ne ofera accesul la un mare numar de informatii care sa ne ajute sa raspundem unor intrebari insesizabile: cum putem fi fericiti, cum putem sa ne gasim pacea interioara, cum sa contribuim la sudarea cuplului, cum sa avem o relatie mai trainica cu spiritualitatea.

Cateodata, se intampla sa fim derutati de abundenta unor informatii care ne sugereaza cum sa avem o relatie mai puternica cu spiritualitatea.

Sa luam exemplul unui cuplu. In prezent, intr-un cuplu, este practic imposibil pentru un barbat si o femeie sa mentina o relatie buna in timp, daca intre ei nu exista o conexiune spirituala. Asta pentru ca egourile lor sunt asmutite unul impotriva celuilalt si distrug legatura. De aici, multe divorturi. Frumosul verset "Barbatul si Femeia si Divinitatea intre ei" nu exista pur si simplu in aceste cupluri.

Ce este de facut intr-o asemenea situatie. Potrivit Utile, trebuie sa stati de vorba cu partenerul. Sa gasiti momente pentru a reflecta asupra Universului si a lumii. Cunoasteti bine motivul existentei.

Atunci se impune sa incepeti calatoria spirituala si sa atingeti obiectivul vizat de versetul mentionat. Veti simti revelatia prezentei Creatorului. Frecventarea lacasurilor de cult ajuta, evident, sa aveti o relatie mai spirituala, lucru valabil si pentru oamenii care nu traiesc in cuplu.

Reincarcati-va, intorcandu-va catre natura. Plimbati-va prin paduri, prin locuri linistite, la munte, veti deveni mai constienti de propria spiritualitate.

Daca aveti ocazia sa va retrageti intr-o manastire, este de asemenea un mijloc de a va revizui spiritualitea.. De exemplu, intr-o manastire budista sau cartuziana, veti putea avea o relatie mai "pasnica" cu spiritualitatea. Dar puteti gasi si momente in care este mai avantajos sa va intoarceti spre voi insiva. Meditatia va este de folos in acest sens.

Practicati diverse ritualuri.

Creati-va spatii de spiritualitate, un colt mic intr-o camera in care sa aprindeti o lumanare si sa meditati. Sansele de a avea o relatie mai puternica cu spiritualitea vor creste. In cuplu, nu ezitati sa determinati partenerul sau sotul sa participe la ritualurile propuse.

Faceti o excursie ca sa vizitati locul sfant de la Ierusalim sau un pelerinaj la mormantul Sfantului Ioan din Catedrala din Santiago de Compostela. Profitati de fiecare ocazie. Chiar si discutiile la "cafeneaua filozofica" pot fi o metoda pentru dezvoltarea relatiei spirituale. Asistati la cununii religioase, botezuri etc.

Nu ezitati sa mergeti sa descoperiti alte religii. Fiind deschisi asupra lumii, va dezvoltati simtul spiritualitatii. Insa, mare atentie! Puneti-va in garda, fiti vigilenti, ca sa nu cadeti in capcana unor grupari sau secte periculoase.

