Taranii insala mai des, orasenii sunt mai cuminti

V-ati gandit vreodata ca o mutare la tara v-ar afecta relatia de cuplu? Un sondaj recent, prilejuit de lansarea filmului "Tamara Drewe", ce prezinta povestea tinerei Tamara, jurnalista la un ziar de oras, care revine in mica localitate rurala din care a plecat, a scos la iveala rezultate inedite.

Studiul, care s-a bazat pe participarea a 2.000 de persoane, barbati si femei, a oferit cateva raspunsuri interesante. Astfel, 21 la suta dintre cei care locuiesc in mediul rural au declarat ca ar lua in considerare o relatie extraconjugala, daca nu ar exista nicio sansa sa fie prinsi, in timp ce locuitorii de la oras au avut aceeasi optiune in proportie de doar 16 la suta, informeaza publicatia britanica Metro.

Mai mult, 23 la suta dintre locuitorii satelor au recunoscut ca si-au inselat partenerul de viata, fata de numai 16% dintre oraseni. Paradoxal, numai 8% dintre locuitorii de la tara sunt nemultumiti de partener, fata de 21% dintre cei din mediul urban.

In aceste conditii, exista sanse de 62% ca relatiile celor de la tara sa dureze mai mult, fata de numai 42% sanse, in cazul celor de la oras.

Barbatii participanti la studiu au declarat ca prefera aventurile in aerul tare de la tara, in dauna fumului din discoteca. De asemenea, ei spun ca fetele de la tara sunt de preferat, fiind mult mai ieftine, referindu-se aici la costurile suplimentare generate de o relatie extraconjugala.