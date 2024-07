Unul din cinci adulti este indragostit de altcineva decat de partenerul de viata

Un sondaj recent realizat online a scos la iveala faptul ca 20% dintre noi, indiferent de sex, suntem indragostiti de altcineva decat partenerul/a de viata.

"Si cei doi au trait fericiti pana la adanci batraneti" este o sintagma de basm, care in viata reala nu se prea mai intalneste, dupa cum arata sondajul realizat de OnePoll.com, citat de Daily Mail. Proportia se pastreaza indiferent daca cuplul este casatorit sau doar traieste in concubinaj.

Cel mai adesea, cea de-a treia persoana este de la serviciu, din cercul de apropiati sau fosti iubiti, a reiesit din sondajul realizat pe 3.000 de persoane, care a mai scos la iveala si ca una din patru persoane nu este fericita cu relatia pe care o are. In mod surprinzator, nici cei care au o relatie fericita nu sunt scutiti de chinul de a iubi pe cineva in taina.

Iar una din sase persoane care se indragosteste de altcineva decat partenerul viata merge pana la capat, aruncandu-se cu picioarele inainte intr-o aventura. Sondajul a aratat insa ca acest lucru nu se intampla decat o data intr-o relatie stabila.

In medie, sentimentele pentru cea de-a treia persoana tin 3 ani si 3 luni.

25% dintre subiectii chestionati au declarat ca au fost indragostiti de altcineva decat de partener, in timpul relatiei cu acesta, timp de mai bine de 5 ani. Barbatii sunt mai predispusi sa priveasca in jur, 22% declarand ca au iubit doua femei in acelasi timp, comparativ cu doar 15% dintre femei, care s-au aflat intr-o situatie similara.

29% dintre barbati au recunoscut chiar ca au planuit sa-si paraseasca partenera oficiala pentru "cealalta" femeie, in timp ce doar 19% dintre femei au gandit la fel la un moment dat.

