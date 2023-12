Codul gazdei perfecte: cum servim sampania

Ajunge sa auzi cuvantul sampanie ca sa incerci un sentiment de satisfactie si un suflu de noblete. Gandul te duce la Revelion, la nunta, la aniversare, sarbatoare, festivitate si chiar la o cina romantica.

Numai ca degeaba iei o cina romantica, daca nu respecti regulile stricte, facute parca anume ca sa deosebesti omul rafinat, educat si pedant de cel caruia ii vine greu sa faca diferenta dintre aroma pariziana a sampaniei din cupa si mirosul oltenesc al zaiberului din ulcica.

Temperatura optima

Nu vom apuca sticla de sampanie direct cu mana, ne sfatuieste Infoniac. Un servet postat intre mana si sticla impiedica incalzirea acesteia si prelingerea lichidului pe marginea ei.

Sampania se scoate de la frigider, avand o temperatura cuprinsa intre plus 5 si 7 grade. Ca sa ajunga la aceasta temperatura, sticla trebuie sa fi stat in frigider cel putin doua ore.

Recipientul cu sampanie nu se agita. Gestul ar fi de prost gust, iar efectul mizerabil: excesul de spuma te va face de ras. Sampania o serveste numai gazda. Trecerea sticlei din mana in mana, pentru a fluidiza serviciul, lasa impresia ca esti mai familiarizat cu cantina decat cu localul de cinci stele.

Ads

Paharul, ales in functie de gustul licorii

Regula de aur spune ca sampania din vin sec se toarna in cupe inalte, iar cea din vin dulce in cupe largi. Niciodata cupa nu se umple mai mult decat 2/3 din inaltimea sa, pentru a oferi spatiu suficient spumei in formare, dar si pentru a asigura cosumatorului conditii mai bune de degustare.

In momente solemne, ca atunci cand soseste mireasa, cupa cu sampanie se serveste fara altceva langa ea. Altfel, la sampania dulce se ofera piscoturi, iar la cea seaca branzeturi frantuzesti.

In timpul turnarii, sticla se roteste incet deasupra paharului. Asta face ca lichidul sa se scurga lin, evitandu-se preligerea lui pe margiea sticlei.

Nu este indicat ca cel care serveste sa vorbeasca musafirilor in acest timp, dar nici nu este placut ca acestia sa fie tinuti in tacere. Un alt membru al familiei gazda va susine obligatoriu o conversatie atractiva.

Un singur toast

Paharul de sampanie nu se tine niciodata de cupa, ci numai de piciorul cupei. Logica este simpla: tinandu-l de cupa s-ar incalzi lichidul.

Ads

Sampania se gusta, nu se bea. Ca urmare, nu se consuma dintr-un foc. Dimpotriva, de fiecare data se serveste o singura inghititura, dupa care cupa se asaza din nou pe masa. Se ridica de acolo numai pentru inghititura urmatoare.

Sampania nu se refuza niciodata, dar nici nu se cere un pahar in plus. Se serveste atat cat ofera gazda si nici nu se fac aprecieri - bune sau rele - cu privire la calitatea ei.

La evenimente doesebite, primul pahar de sampanie poate fi insotit de un toast scurt, unul singur. Al doilea toast ar degrada rangul sampaniei.

Viteza cu care tasneste dopul - 40 km/h

Marca inregistrata permite inscriptionarea pe etichete a cuvantului sampanie - ortografiat corect "Champagne" - numai in Franta, care detine acest brand in exclusivitate. Abuzul se pedepseste de legea penala.

Tarile comuniste, inclusiv URSS, au incalcat de multe ori aceasta regula si au suportat consecintele. La noi, pentru vinurile sampanizate fabricate in tara, s-a introdus termenul "vin spumos". Calitatile acestui vin erau insa departe de sampania autentica.

Ads

Si in alte tari au fost adoptate diferite denumiri: in Spania "Cava", in Italia "Spumante", in Germania "Sekt", iar in Africa de Sud "Cap Classique".

Strugurii din care fac francezii celebra lor sampanie sunt in principal din soiurile "Chardonnay", "Pinot noir" si "Pinot Meunier". Pastrarea puritatii lor este protejata prin legi speciale.

Presiunea atmosferica dintr-o sticla de sampanie frantuzeasca ajunge la 6 atmosfere, respectiv de circa trei ori mai ridicata decat in anvelopa unei roti de automobil. Aceasta explica necesitatea de a ambala lichidul in sticle cu peretii grosi si foarte rezistenti.

47 milioane bule cu gaz intr-o sticla

In 2008, cercetatori francezi au verificat viteza cu care "zboara" dopul unei sticle de sampanie, daca este lasat sa tasneasca liber: 40 km/ora.

Tot ei au stabilit ca, intr-o sticla de sampanie de buna calitate, se afla 47 milioane bule cu gaz, multe din ele inobservabile cu ochiul liber.

O legenda legata de celebra Marilyn Monroe relateaza ca, printre fanteziile ei excentrice a existat si dorinta de se imbaia intr-o cada cu sampanie. A fost nevoie sa fie desfundate atunci 350 sticle cu bautura.

Fireste, aceste informatii n-au legatura directa cu felul cum servesti sampania, dar au una indirecta: in timp ce unul de-al casei toarna in pahare, altul poate intretine musafirii cu asemenea episoade, daca n-are altceva mai bun de povestit.

Ads