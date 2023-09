Statiile de metrou din Rusia te fac sa uiti ca Drumul Taberei inca n-are niciuna

Statiile de metrou din Moscova s-ar putea sa fie cele mai frumoase din toata lumea - atat de frumoase incat te vor face sa uiti ca in Bucuresti nu exista inca metrou pentru Durmul Taberei sau pentru aeroport.

Cand ne gandim la statii de metrou, ne gandim la locuri usor intunecate si care inspira o raceala tacuta. In cazul Moscovei insa, lucrurile nu stau deloc asa. Acolo, statiile de metrou sunt adevarate nestemate arhitecturale. Seamana mai degraba cu salile de bal decat cu simple statii de transport subteran.

Moscova este celebra pentru ca are una dintre cele mai eficiente si curate retele de metrou din lume. Reteaua a fost deschisa in 1935, iar in prezent are 13 magistrale si 206 statii. Jurnalistul TV din Chile, Pablo Zuniga Toro, a vorbit despre aceste statii de metrou cand a vizitat Rusia pentru Cupa Confederatiilor. "Este ca si cum ai vizita un muzeu", a zis el, potrivit Traveller. "Totul este atat de grandios".

Statiile de metrou se gasesc peste tot in Moscova. Printre cele mai impresionante se numara Komsomolskaya, Kiyevskaya, Novoslobodskaya si Taganskaya. Un bilet costa doar un dolar, indiferent de lungimea cursei. Atata timp cat nu iesi din statii, iti poti petrece intreaga zi vizitand statiile de metrou, pentru a savura din plin luxul arhitectural.

Vezi AICI GALERIE FOTO cu cele mai frumoasa statii de metrou din Rusia!