7 sfaturi si trucuri pentru masina de spalat vase

Stiti ce sa faceti daca ramaneti fara detergent pentru vase? Cum sa eliminati mirosul ciudat al masinii de spalat vase? Cum sa curatati alte lucruri in afara de farfurii in masina de spalat vase? Iata cateva trucuri de spalat vase pe care trebuie sa le incercati ca sa le credeti.

Ce trebuie sa faceti daca nu mai aveti detergent pentru masina de spalat vase

Tocmai ati observat ca nu mai aveti detergent de spalat vase, dar nu doriti sa urcati in masina si sa fugiti la supermarket. Stiti ca nu puteti folosi lichide de spalat vase obisnuite din cauza spumei, deci ce puteti folosi? Secretul e bicarbonatul de sodiu. Adaugati cateva picaturi de lichid de spalat vase pe care l-ati folosi in mod normal pentru spalarea manuala a vaselor, apoi adaugati o cantitate egala de bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu va impiedica spuma sa va copleseasca masina de spalat vase.

Treceti peste ciclul de clatire pentru vesela foarte murdara

Pastrati o sticla de pulverizare umpluta cu apa si un pic de detergent pentru masina de spalat vase langa masina. Daca un vas este foarte murdar, pulverizati-l inainte de a-l introduce in interior. Detergentul lucreaza imediat la petele de mancare, asa ca nu va trebui sa va clatiti vasele inainte de a le introduce in interior sau sa rulati un ciclu separat de "clatire" inainte de a va spala vasele.

Spalati de mana, separat

A avea o masina de spalat vase eficienta din punct de vedere energetic e minunat, dar nu si atunci cand o folositi de doua ori pe zi. Reduceti cantitatea de spatiu pe care o ocupati in masina de spalat vase, spaland vase mari si tigai in stilul vechi - in chiuveta. Folosind putina apa suplimentara pentru a spala aceste articole separat, veti economisi multa apa prin mai putine incarcaturi spalate.

Ads

Cum sa va curatati in profunzime masina de spalat vase

Daca sunteti la fel ca noi, masina de spalat vase are parte de multa actiune. Asadar, nu uitati ca are nevoie si de un pic de intretinere. Oferiti acestei masini de curatat propria sa ziua binemeritata de curatenie. Turnati 1 cana de otet alb intr-un recipient deschis pentru masina de spalat vase. Asezati-l in raftul superior al masinii si incepeti ciclul fierbinte. Pentru a doua runda, turnati bicarbonat de sodiu de-a lungul fundului masinii de spalat vase si incepeti un ciclu scurt de spalare. Spalarea dubla o va lasa proaspata, stralucitoare si gata de actiune. De asemenea, puteti folosi suc de lamaie.

Cum se remediaza o masina de spalat vase mirositoare

Daca masina de spalat vase inca miroase putin chiar si dupa o curatare, pur si simplu stoarceti sucul unei lamai sau portocale in compartimentul pentru detergent lichid si rulati masina de spalat vase in timp ce este goala, punand-o la "uscare la abur". Acidul citric va neutraliza mirosurile cauzate de acumularea de particule alimentare. Acum va puteti invita oaspetii in bucatarie fara jena.

Ads

Pastrati in siguranta ustensilele mici

Daca capacele de plastic, lingurile pentru bebelusi si alte articole mici din masina de spalat vase continua sa cada printre rafturi, asezati-le intr-o punga cu plasa cu fermoar, utilizata pentru curatarea lenjeriei delicate in masina de spalat rufe.

Articole neasteptate pe care le puteti curata in masina de spalat vase

Stiati ca puteti spala o sapca pe raftul superior al masinii de spalat vase? De asemenea, puteti curata papuci, jucarii pentru animale si chiar cizme de cauciuc (va recomandam sa o faceti fara vase in interior). Asigurati-va ca indepartati insertiile si sireturile in prealabil, apoi stoarceti niste suc de lamaie in locul in care ati pune in mod normal detergentul si rulati un ciclu normal de spalare.

Ads