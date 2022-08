Jim Carrey va fi Joe Biden in al 46-lea sezon al emisiunii "Saturday Night Live"

Actorul Jim Carrey va interpreta rolul candidatului democrat la alegerile prezidentiale americane, Joe Biden, in al 46-lea sezon al emisiunii "Saturday Night Live", care va debuta pe 3 octombrie, a anuntat NBC, potrivit The Hollywood Reporter.

Echipa "SNL" a precizat ca va beneficia de prezenta unui public redus in studio pentru sezonul viitor, iar pentru asta va colabora indeaproape cu biroul guvernatorului Andrew Cuomo, pentru a stabili cele mai sigure proceduri pe care sa le implementeze la studioul din Rockefeller Center.

Carrey, care a jucat recent in serialul "Kidding" (Showtime) si in lungmetrajul "Sonic the Hedgehog", va fi al treilea actor care il va interpreta pe Biden anul acesta la "Saturday Night Live", dupa Woody Harrelson si Jason Sudeikis.

Este asteptat ca Alec Baldwin sa revina in rolul lui Donald Trump, iar Maya Rudolph va fi Kamala Harris, propusa de Biden pentru functia de vicepresedinte.

Distributiei sezonului se vor alatura Lauren Holt, Punkie Johnson ("Space Force", "Bill Burr Presents: The Ringers") si Andrew Dismukes, care a fost scenarist pentru ultimele trei sezoane.

"SNL" va demara sezonul cu cinci saptamani de show-uri live, incepand cu 3 octombrie. Gazdele si artistii invitati urmeaza sa fie anuntati.

