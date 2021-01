Actrita americana Marion Ramsey, cunoscuta pentru rolurile de pe Broadway si din seria de filme "Academia de Politie", a murit

Ramsey a murit pe 7 ianuarie, in casa ei din Los Angeles. Managementul nu a precizat cauza decesului.Marion Ramsay este cunoscuta si indragita de fani pentru interpretarea personajului Laverne Hooks din "Academia de Politie/ Police Academy". In plus, ea a avut o cariera importanta pe Broadway.Nascuta in Philadelphia, in 1947, Ramsay si-a inceput cariera in teatru. A jucat in spectacole ca "Hello, Dolly!", "Grind", "Eubie!" si "Dreamgirls", transpus apoi in film.Cariera ei in film si televiziune a demarat odata cu aparitia in sitcomul "The Jeffersons", in 1976. Ea a jucat apoi in sase filme "Academia de Politie".