"Burlacul" si-a ales iubita, dar nu vrea s-o ia de sotie: "Inelul nu isi are rostul". Cine e afacerista care i-a furat inima si prin ce clipe dificile a trecut FOTO

Andi Constantin a evitat insa sa faca pasul cel mare si sa-i dea Anei inelul de logodna. "Acest inel nu cred ca isi are inca rostul. Daca as da acest inel, as da doar pentru show, pentru TV", a spus barbatul, care i-a daruit insa Anei o bratara speciala.De mentionat faptul ca Ana Bene a trecut in urma cu cativa ani prin clipe extrem de dificile. "Viata m-a schimbat. Am avut o problema de sanatate, de atunci a inceput totul. Am avut un cancer la san, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.