Care este diferenta dintre camion si autotractor?

Datorită acestor capete, este posibil să mutați mărfurile plasate pe semiremorcă și să le mutați dintr-un punct în altul pe șosea. Toate au cârlige universale, ceea ce facilitează transportul oricărei remorci. Dar partea bună este că acest vehicul vă permite să detașați marfa împreună cu remorca și să luați alta, maximizând astfel timpul.Există diferite modele de tractoare: 4 × 2, 4 × 4, 6 × 2, 6 × 4 și 6 × 6. Cele mai cunoscute sunt cele ale Iveco, Ford, Man, Volvo, Renault, DAF, Mercedes sau Scania cu modelele lor FH 1848, MP440E43T, TGX 18440, etc. Orice model ai alege, poți găsi autotractoare de vânzare atât noi, cât și utilizate.Aceste camioane pot fi utilizate ca serviciu public sau pentru transportul bunurilor proprii. De fapt, multe dintre companiile de transport folosesc această combinație de tractor și remorcă pentru a-și dezvolta serviciile sau activitatea logistică.Pe scurt, funcția principală a acestor vehicule este remorcarea. Cu toate acestea, capul tractor nu este considerat singur ca un camion, are nevoie de o zonă de încărcare, adică de semiremorcă.Când vorbim despre un camion, ne referim la un vehicul care nu este articulat, care poartă un motor rigid și greu cu două seturi de osii și un singur șasiu. În schimb, spre deosebire de camioane, capul tractorului sau camionul tractor este un vehicul articulat care are două părți rigide care se întâlnesc la un moment dat.În timp ce camionul rigid este conceput pentru a încărca mărfuri, camionul tractor nu este. Acesta din urmă este configurat pentru a remorca o remorcă, semiremorcă sau alt tip de supliment. Deși pot funcționa și fără să fie nevoite să le ducă pe acestea din urmă. De fapt, le poți vedea circulând doar cu partea cabinei și cu a cincea roată.O altă mare diferență față de camioane este că tractoarele sunt mult mai flexibile și pot fi cuplate și decuplate rapid și ușor. Acest lucru permite manevrarea în timpul transportului. În plus, în cazul unei avarii, un cap tractor este înlocuit cu altul și marfa își poate continua călătoria, evitând întârzierile în livrare.