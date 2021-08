Care sunt cele mai relaxante activități din lume, potrivit oamenilor de știință

Poate știai asta deja, dar cititul are doar efecte pozitive asupra creierului nostru. Unul dintre ele se referă la inducerea unei stări profunde de relaxare. Potrivit unui studiu al Universității din Liverpool, lectura are un impact semnificativ asupra stresului, ajutând la diminuarea nivelului de cortizol (hormonul stresului) din organism. Dacă ești în căutarea unei lecturi noi, poți încerca romanulExistă numeroase studii care confirmă faptul că a fi în aer liber, în natură, ne ajută să ne refacem echilibrul și, astfel, ne relaxează. Adulții care petrec mai mult timp în natură tind să aibă o stimă de sine mai mare și își apreciază mai mult corpul, potrivit unui studiu publicat în 2016. Mersul pe jos, mai ales în aer liber, este o modalitate excelentă de a face mișcare, iar studiile au dovedit că o simplă plimbare poate avea efecte pozitive semnificative asupra sănătăţii noastre mintale și că este chiar mai benefică decât o sesiune de cardio la sala de sport.Muzica ne ajută să ne explorăm emoțiile și uneori chiar să le exprimăm mai bine, dar ne inspiră, de asemenea, să fim mai dinamici și mai activi. Nu este de mirare că atleţii profesioniști nu au voie să asculte muzică în timpul competiţiilor! În atletism, muzica este considerată o formă de dopaj, deci este evident că are un impact important asupra creierului nostru. Când vrei să te relaxezi, ascultă o muzică liniştitoare şi vei constata efectele sale aproape magice!Sărutul poate ajuta la reducerea nivelului de cortizol din organism, cel puțin conform cercetărilor efectuate la Colegiul Lafayette din Pennsylvania, Statele Unite. Acest studiu a comparat nivelurile de cortizol la cuplurile care tocmai se sărutaseră, cu cele ale cuplurilor care doar se ţinuseră de mână 15 minute şi a descoperit că nivelurile de cortizol erau mai mici la cei care se sărutaseră. Așadar, când ești nervos sau stresat, găseşte-ţi liniștea în brațele şi pe buzele partenerului!Un studiu efectuat în Japonia privind efectul masajelor spatelui asupra studenţilor care se pregăteau pentru o sesiune de examene a constatat că persoanele care au beneficiat de acest tratament aveau niveluri mai scăzute de cortizol în organism. Masajul nu numai că ne eliberează de o tensiune musculară pe care uneori nici nu o conştientizăm, dar poate ajuta la îmbunătățirea calității somnului, ceea ce în sine are efecte extraordinare asupra sănătăţii în general.A avea un animal de companie are multe beneficii. Unul dintre ele se referă la faptul că numai şi simplul contact vizual cu un prieten patruped, de exemplu, duce la eliberarea de oxitocină, unul dintre hormonii fericirii, conform unui studiu din 2009. În timp ce oxitocina, supranumită şi hormonul dragostei, nu are legătură directă cu relaxarea, cercetătorii au descoperit că administrarea de oxitocină șobolanilor a indus de fapt răspunsuri anti-stres, cum ar fi reducerea tensiunii arteriale.Rezultatele multor cercetări științifice arată că oamenii care petrec timp singuri sunt mai inteligenți și au o relație mai bună cu ei înșiși. Studii recente arată că este important să ne petrecem timp în propria noastră companie. Asta nu înseamnă izolarea de semenii noștri, ci privilegierea unor momente de singurătate asumată, pentru a putea dobândi claritate și pentru a consolida relația cu propria persoană.