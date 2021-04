Ce trebuie sa stii atunci cand cumperi carne de miel. Sfaturile ciobanilor

Targurile de miei nu s-au mai organizat anul acesta din cauza pandemiei, asa ca oamenii se intreapta catre alte surse, in mare parte supermarket-uri.Dan Bartolomeu, crescator de oi si medic veterinar, a declarat, pentru ziare.com, ca trebuie sa cumparam carne de miel doar din locuri autorizate, pentru a fi siguri de calitatea produsului."Nu se cumpara carne de miel decat din locuri autorizate, sau daca aveti in familie crescatori, pentru ca la romani oaia ne defineste ca natie si mai avem in familie membri care cresc oi.Carnea de miel se cumpara din locuri autorizate, sub supraveghere sanitar-venerinara.Excludem povestea cu mielul pe marginea drumului, cred ca nimeni in ziua de azi nu mai consuma asa", a declarat Dan Bartolomeu, crescator de oi si medic veterinar, pentru ziare.com.Cat despre momentul cand aceasta carne este cea mai potrivita pentru gatit, crescatorul de oi spune ca trebuie sa aiba in jur de 10 kg. "Mielul e bun cand are in jur de 10 kg , peste 10 kg e o carne buna, e o carne matura, se considera ca a avut o carne matura", a adaugat Bartolomeu.Mai departe, prin gatit de pot obtine adevarate delicii culinare, numai bune de asezat pe masa de Paste.