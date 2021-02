De ce legumele si fructele din supermarket nu se strica niciodata. Semnificatia codului misterios de pe autocolant

Cum recunoastem fructele si legumele tratate cu pesticide?

Legumele si fructele din supermarket pot fi tratate cu o gama larga de substante, de la compusi chimici la diferite extracte. Producatorii nu sunt nevoiti sa le mentioneze pe eticheta pentru ca o mare parte dintre substantele care dau luciul produselor sunt considerate adaosuri de productie, nu ingrediente, potrivit digiworld.tv Substanta care da luciul produselor poate sa provina din spalaturi in clorina, ceara de plastic sau tratamente chimice. Poate include ceara polietilena, produsa din compusi petrolieri, dar si selac, adica rasina produsa de carabusi."Aceste tipuri de ceara contin de multe ori fungicide, precum imazalil. Personal, n-as vrea sa ating sau sa mananc aceste substante toxice deloc, cu atat mai mult in cantitatile pe care organele de reglementare le considera "doze sigure"," a declarat Joanna Blytham, autoarea cartii Swallow This, ce detaliaza secretele industriei alimentare, potrivit sursei citate.Ea a mai spus si ca apa cu sapun poate sa curete acest invelis, dar nu in totalitate.De multe ori, fructe si legume de sezon cumparate din supermarket nu au gust. Substantele chimice folosite pentru cresterea accelerata pot afecta ficatul, rinichii si sistemul nervos central.Sunt supuse unor tratamente cu pesticide si pulverizate cu substante care sa le faca mai rezistente.Un raport al Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din Romania releva faptul ca intr-un fruct sau leguma din hipermarket sau piata agroalimentara pot sa existe pana la 7 tipuri de pesticide. Unele fructe exotice, cum sunt rodiile, contin ciprodinil, un pesticid periculos, gasit de 38 de ori peste limita admisa.Unele fructe si legume din supermarketuri au lipite pe ele stickere, care contin un cod format din 4 sau 5 cifre si arata cum a fost crescut produsul: ecologic, cu pesticide, sau daca a fost modificat genetic, potrivit digi24.ro Daca un fruct are codul de pe autocolant format din 4 cifre, inseamna ca a fost crescut conventional, adica s-au folosit ingrasaminte chimice si pesticide. Cele care incep cu 8 arata faptul ca vegetalele respective au fost modificate genetic. Daca, in schimb, codul incepe cu cifra 9, inseamna ca produsul a fost cultivata ecologic.