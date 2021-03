O romanca de 23 de ani a doborat recordul pentru cea mai tanara bunica din lume. Mama sa ar putea fi cea mai tanara strabunica

Tanara a nascut la varsta de 12 ani si spune ca si-a dorit toata viata ca fiica ei sa nu ajunga in aceeasi situatie. Lucrurile nu au stat deloc asa, iar Maria, fata Rifcai, a nascut chiar mai devreme decat mama sa, la varsta de 11 ani , scrie Adevarul In cadrul comunitatii in care traieste Rifca, fetele se marita foarte devreme, chiar ea casatorindu-se la 11 ani, cu Ionel Stanescu, care avea 13 ani.Astfel, presa internationala scrie ca familia din judetul Vaslui a doborat un alt posibil record mondial, mama Rifcai devenind strabunica la varsta de 40 de ani. Pana sa nasca fiica Rifcai, cea mai tanara bunica din lume era o britanica, in varsta de 26 de ani.Romania este pe locul al doilea in Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, la rata de nastere in randul mamelor adolescente, arata un studiu realizat recent de UNICEF impreuna cu Asociatia SAMAS in Romania.In 2018, Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul mamelor minore. Un sfert (23%) dintre tinerele romance nasteau inainte de a implini 18 ani.