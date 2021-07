Cele mai noi tendinte pentru vara 2021

Croieli spectaculoase, stiluri neobisnuite, maneci bufante, volane mari, decupaje ... anul acesta rochiile de vara vor fi cu adevarat speciale! Iata ocazia perfecta de a purta un pic de eleganta in viata de zi cu zi: o rochie cu elemente cu adevarat raffinate, plus o pereche deconfortabile! Si unde mai pui ca orice rochie wow din in sau bumbac e o super alegere in zilele fierbinti, va fi chiar cea mai confortabila tinuta.Aceasta este vara in care topurile crop, cele fara bretele si cele cu decolteu halter sunt cele mai cautate. Chiar si anul acesta stilurile care amintesc de un bikini top vor fi foarte la moda. Ceea ce este grozav la topurile decupate este ca acestea sunt perfecte in combinatie cu pantaloni si fuste cu talie inalta si le poti purta chiar si cu un blazer subtire sau caftan. Merita experimentat!O alta mare revenire a sezonului este pantalonul stil bermuda. De ani de zile, anotimpurile de vara au fost legate de pantaloni scurti si pantaloni extra scurti, iar acum revine si varianta putin mai lunga care isi revendica un loc printre tendinte. Incearca si tu un model de bermude din denim sau in, poate fi o piesa super versatila pentru vara si anul asta ii poti purta cu o bluza feminina si cu sandale cu toc kitten!Acest model artizanal, inspirat de cultura hippie, va fi foarte la moda in aceasta vara. Diferitele imprimeuri tie-dye, batik, vopsite si degradate pot fi foarte flamboante si variate, cu siguranta vei gasi una dintre ele care te va cuceri!Iubim salopeta pentru ca sunt un articol vestimentar care combina perfect confortul si unicitatea. Ofera un look complet, in timp ce este foarte confortabil de purtat si o alternativa excelenta la hainele de vara. Si in aceasta vara putem alege dintre modele si stiluri minunate de salopete pentru a ne improspata garderoba cu o salopeta eleganta. Incearca si o salopeta fara bretele, ideala nu doar atunci cand iesi la plaja, ci si in mijlocul orasului, daca e purtata cu modelul potrivit deDaca exista un model care intruchipeaza perfect esenta starii de spirit de vara, acesta este modelul tropical. Frunze mari de palmier, hibiscus, fructe, pasari exotice, motive marine ... acestea stabilesc automat modelul cu spirit bun, deoarece evoca cele mai frumoase vacante de vara. Purtati-le cu indrazneala si in oras!