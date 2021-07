Cele mai raspandite minciuni despre vinul rose

Vinul rose nu a fost niciodata, nici la origine, nici in prezent, un amestec de vinuri pentru a reduce aroma si culoarea, asa cum spune mitul larg raspandit. Da, se poate face prin presarea in comun a strugurilor rosii si albi si chiar cu un amestec de musturi, dar esenta sa nu rezida in acest fapt, care, pe de alta parte, se aplica la atatea alte tipuri de vin. Procesul de obtinere de vin rose implica, pe de alta parte, ca are un contact redus cu pielea si samburii strugurilor.In timp ce la vinurile rosii contactul cu pielea dureaza zile, uneori aproape o saptamana, in rose acest contact este mentinut maximum 24 de ore, dupa care mustul este indepartat. Acest must este cel care este fermentat si din care se obtine vinul rose. Este un produs cu mai putina culoare, mai putini acizi grasi si mai putini polifenoli, care vor avea deci o rezistenta mai mica in timp.Acest lucru nu inseamna ca, in unele perioade, amestecul de musturi nu a fost practicat pentru a face un rose si ca acest proces este total legal, dar majoritatea viticultorilor care cauta sa obtina rose de calitate resping aceasta metoda, datorita controlului redus pe care il permite asupra elaborarii produsului final.Acest lucru este la fel de adevarat ca si faptul ca femeile iubesc si vinurile rosii si albe, deoarece au aceleasi preferinte ca barbatii. Machismul traditional le confera vinurilor rose un corp redus si usor, care a fost asociat cu gusturile feminine, dar adevarul este ca vinurile rose au un corp superior fata de vinul alb, de exemplu, si ca pot oferi arome la fel de interesante ca un vin rosu bine realizat.Este o derivata din prima minciuna: deoarece sunt amestecuri de vinuri, se folosesc cele de cea mai proasta calitate. Ceea ce se intampla este opusul, insa, deoarece vinurile rose sunt mai delicate decat cele rosii, deoarece au mai putine substante antioxidante care le protejeaza de reactii si contaminare. Un vin rose bun necesita struguri de cea mai inalta calitate si o igiena mai mare in procesul de productie, precum si cea mai atenta ingrijire a vinicultorilor.Pe jumatate adevarat: multe vinuri rose seci actuale cauta gradul alcoolic pentru a asigura fermentarea in intregime a zaharului si pentru a impiedica vinul sa fie excesiv de dulce, desi exista vinuri rose cu o nota dulce, cum este si cazul vinurilor albe. Astfel, multe rose-uri ajung la 14 grade si chiar mai mult.Vinul rose este un vin ideal pentru a merge la gustari, atata timp cat nu se consuma cu carne, si mai ales merge la mancarurile pe baza de orez, de la paella la mancarea asiatica, deoarece punctul sau acid compenseaza nivelul ridicat de carbohidrati din cereale.Este adevarat ca este un tip de vin care este mai apreciat in strainatate, in tarile cu turism ridicat, mai ales in Franta, unde ies in evidenta vinurile rose provensale, si in Statele Unite, care are o lunga traditie inca din anii 1940. Insa cererea de vinuri rose a crescut in ultimii ani si in Romania, in ultimii ani ca urmare a modei internationale, care le revendica drept referinta.Exista, de fapt, numeroase tipuri de vinuri rose, in functie de tipurile de struguri care sunt folosite. Pot fi vinuri cu o atingere dulce sau acida, care amintesc mai mult de aromele vinului rosu sau de fructele usoare ale multor vinuri albe. De exemplu, in Georgia, asa-numitele "vinuri chihlimbar" sunt realizate printr-o macerare prelungita a mustului dintr-o varietate de struguri albi cu foarte putina culoare.Multi oameni spun acest lucru pe baza faptului ca este un tip de vin care, in general, nu obtine calificari de la marii critici, dar adevarul este ca este un produs care dureaza putin mai mult de un an si, prin urmare, este dificil sa il recomandati termen lung. In orice caz, in ultimii ani, cele mai proeminente rose-uri au inceput sa apara in ghiduri sau printre recomandarile lui Robert Parker.