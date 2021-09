Bucătar celebru critică educația culinară rudimentară a românilor. „Cartofi prăjiți, da’ nu din ăia cum faceți aici, dacă aveți din ăialalți, congelați”

Chef Adrian Hădean spune că nu înțelege de ce părinții întreabă despre meniul pentru copii , când, în final, ajung să le cumpere cartofi prăjiți congelați.„Știu că suntem o țară vag guvernată, Euro crește și HORECA e de kko la noi, și că prin comparație cu treburile astea eu aduc în atenție niște mizilicuri, da’ o zic oricum: nu înțeleg exact ce-și doresc părinții care cer în restaurant un meniu pentru copii. Adică să fie un meniuț cu mâncărică pe farfuriuțe, sau să fie doar mai ieftinuț, pentru că îngerașii mănâncă puțin? Întreb pentru că aproape de fiecare dată când ne întreabă un părinte de îngeraș dacă avem meniu pentru copii (ceea ce nu avem, deși am avut, da’ l-am scos pentru că nu-l dorea nimeni), întrebăm ce le-ar plăcea copiilor să mănânce, sau ce le-ar plăcea lor să le dea copiilor, și sunt contrariat (ușor) de răspunsuri: cartofi prăjiți (da’ nu din ăia cum faceți aici, dacă aveți din ăialalți (congelați, n.r.), șnițel/gujoane de pui, pizza, paste “cu sos alb”.”, a scris chef Adi Hădean pe Facebook.„Cu asta vreau să spun de fapt că educația culinară e o parte importantă a educatiei pentru viață, aka “ 7 ani de acasă”. Sigur, nu judec pe nimeni, departe de mine, ai mei, care mănâncă orice de la oricine și au crescut cu mâncare cumsecade, vor uneori și mâncare de la corporații, și le dau, nu-i mare scofală. Dar mă întreb, dacă tu mănânci un steak de 200 de lei, de ce i-ai da copilului cartofi din pungă, mai ales când dai peste câte un restaurant în care se gătește de la zero (0), care are și legume-legume, și cărniță-cărniță, și câte un piure din cartofi (noi îl facem din cartofi copți, nu-i așa nasol), și un bucătar crescut în Italia care-i chiar șmecher pe paste cu tot felu’ de chestii prin ele, de la creveți la vinete. Și vă întreb pe voi, care uneori, la fel ca mine, lăsați copiii să bage-n ei mizerii sinistre la spațiiile de joacă unde-și țin ziua Lucas și Sofia și Iannis, cum ar trebui să arate un meniu pentru copii într-un restaurant a la carte?”, se mai arată în postare.