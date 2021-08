Notă uriașă de plată, într-un club din Mamaia. Un client a dat pe-o seară cât prețul unei garsoniere din Capitală

Tot la acest eveniment a fost înregistrată și cea mai mare notă de plată din weekend la Mamaia, circa 50.000 de euro, potrivit cunoscutului influencer Codin Maticiuc.„Sunt convins că știți deja ca raperul Tyga a fost sâmbătă în România pentru un super concert la clubul Nuba din Mamaia. Ce nu știți sunt câteva detalii despre venirea sa in țară și despre clubul care l-a adus.Tyga este probabil top 10 raperi din lume acum cu melodii care depășesc miliardul de vizualizări și prezent în paginile tabloidelor americane pentru fosta relație cu Kylie Jenner. Nuba a plătit pentru Tyga puțin peste 150.000 de dolari, l-au cazat la Hotel Nyota într-unul din penthouseurile lor și singura cerință a lui a fost sa aibă tequila Don Julio 1942 la discreție.Ce mi se mai pare interesant de știut este că mesele sâmbătă seara au avut consumație minimă intre 500 și 2000 de euro. Nicăieri în lume nu este atât de puțin. Mai scriu o dată asta ca poate așa ma credeți: nicăieri în lume nu este așa puțin. România, datorita unor băieți ca Jean, Alex și Alin (patronii de la Nuba) dar și alții ca ei, are cel mai bun raport calitate preț pe nightlife entertainment. Într-adevăr Nuba are și niște barosani care salvează o seară în care doar artistul e o gălăgie de bani. Cea mai mare notă de sâmbătă seara a fost 50.000 de euro și dacă articolul ăsta face peste 30.000 de laicuri o să mă ia valul turnătoriei și vă las la comentarii și cine a făcut-o”, a scris Maticiuc pe pagina sa de Facebook