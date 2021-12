Coșurile Cadou, o alternativă inspirată pentru darurile de Crăciun.

Mai e destul de puțin până la Crăciun, așa că persoanele prevăzătoare au început deja să se pregătească pentru acest moment special. Cum? Alegând cadouri care să le aducă zâmbetul pe buze celor care le vor primi. Dar, pentru că este destul de dificil să găsești acel cadou special, avem pentru tine câteva recomandări în acest sens.

Cum să alegi cadoul perfect de Crăciun

Nu există o metodă care să te ajute să alegi cadoul perfect de fiecare dată, dar ai putea să încerci să gândești darul tău din perspectiva celui care urmează să îl primească. Mai exact, gândește-te ce vrei să transmiți prin acel dar, și apoi îți va fi mult mai ușor să alegi ceva care să se potrivească perfect. Această recomandare este valabilă inclusiv când vine vorba despre cadourile corporate care, de multe ori, sunt privite ca fiind oarecum, impersonale. Respectând recomandarea noastră, angajații, clienții sau chiar partenerii tăi de afaceri vor fi mult mai impresionați de gestul tău.

Când trebuie să cumperi Cosuri cadou Craciun

Chiar dacă mulți consideră că este încă devreme să cumperi acum cadourile pentru Crăciun, noi suntem de părere că acum este cel mai bun moment. Nu de alta, dar perioada de Black Friday chiar te poate ajuta să cumperi multe lucruri frumoase, la prețuri avantajoase, și în plus, scapi și de aglomerația din luna decembrie. Nu lăsa niciodată achiziționarea cadourilor pentru Sărbătorile de Iarnă pentru ultima clipă, deoarece riști să te mulțumești doar cu ce a mai rămas de la alții, la prețuri destul de ridicate.

De unde cumperi cadourile corporate pentru Crăciun

Până acum ceva vreme, majoritatea dintre noi petreceam mult timp în magazinele clasice pentru a găsi cadourile perfecte pentru Crăciun. Acum, din cauza pandemiei, lucrurile s-au schimbat, și mulți oameni și-au îndreptat atenția către mediul online, mult mai ofertant decât cel fizic, din toate punctele de vedere. Chiar și cadourile corporate sunt parcă mult mai ușor de ales așa, pentru că oferta este una mult mai generoasă, și ai de unde alege. În plus, în mediul online există posibilitatea de a personaliza darul tău, ceea ce îl va face mult mai pe placul destinatarului.

Și, pentru că tot am amintit de mediul online, de unde poți alege cadourile corporate perfecte, ai grijă să dai comanda din timp, pentru ca aceasta să ajungă exact când trebuie. Luna decembrie este una foarte aglomerată, așa că ai putea încă de pe acum să te pregătești așa cum trebuie.

Idei de cadouri corporate cu care nu dai greș

Accesorii personalizate pentru birou

Angajații, partenerii de afaceri și clienții vor aprecia cu siguranță un set de accesorii pentru birou, de bună calitate. Poți opta pentru o agendă îmbrăcată în piele, un set de instrumente de scris de bună calitate, și multe altele, care însă să fie personalizate, discret, cu logo-ul firmei tale. Adaugă și câteva rânduri scrise chiar de tine, pe o felicitare tradițională, și ai reușit un cadou cuminte, care se potrivește perfect.

Coșuri cadou

Cosurile cadou sunt darurile corporate perfecte. Nu există termen de comparație, și pare că nimic nu se potrivește mai bine pentru a fi oferite cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă cum o fac acestea. Au avantajul că pot fi personalizate după bunul plac, nu conțin niciodată doar un singur produs și, în plus, pot fi trimise direct destinatarului, fără a mai trece pe la tine. Poți opta pentru un conținut diferit pentru fiecare categorie de persoane căreia urmează să îl dăruiești: angajați, colaboratori, clienți cu vechime sau mai noi, parteneri de afaceri și nu numai. În orice caz, pentru că sunt oferite cu prilejul celor mai frumoase sărbători din an, mizează măcar pe câteva produse tradiționale. De fapt, frumusețea coșurilor cadou tocmai în aceasta constă: faptul că se potrivesc cu orice ocazie și în plus, pot fi cadoul perfect și pentru membrii familiei, iar dacă ești invitat de Crăciun la nași, un coș cadou tematic trebuie să se afle printre darurile pentru ei.

Ai grijă doar ca din coșul cadou să nu lipsească și ceva specific acestei perioade: un glob pentru pomul de Crăciun, o crenguță de brad, conuri, și obligatoriu ceva roșu și verde, culorile care ne amintesc cel mai mult de aceste sărbători de poveste.

Vouchere cadou

Dacă nu ai niciun fel de inspirație, și nici ceea ce ți-am recomandat până acum nu pare pe placul tău, atunci le poți oferi angajaților tăi niște vouchere cadou. Ce-i drept, nu sunt prea sentimentale, și nici nu dau impresia că te-ai străduit prea mult, dar decât deloc, sunt bune și ele. Atenție însă, nu oferi astfel de vouchere pentru clienți sau partenerii de afaceri!

Decorațiuni

În afară de venirea lui Moș Crăciun, care este activitatea preferată a tuturor în această perioadă? Să decoreze, bineînțeles! Așadar, poți profita de acest prilej pentru ca darul tău să fie unul care să îi ajute să își personalizeze și mai mult spațiul în care își desfășoară activitatea, fie că este vorba despre birou sau acasă. Un ceas de perete sau de birou, ramă foto clasică sau digitală sunt doar câteva idei din care te-ai putea inspira.

După cum vezi, nu este chiar atât de dificil să găsești cadourile perfecte pentru Crăciun! Trebuie doar să fii puțin mai atent la detalii, și mai ales, să ai grijă să le comanzi din timp, pentru a avea siguranța că vor ajunge când trebuie, dar și că găsești exact ceea ce îți dorești!

