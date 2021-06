"Cruella", cel mai asteptat film al anului, intra in cinematografe. Care e povestea si cine e super-actrita in rol principal VIDEO

Este vorba despre o poveste uimitoare cu una dintre figurile legendare ale cinematografiei. De aceasta data, rolul maleficei "Cruella" este interpretat de o actrita celebra la Hollywood, Emma Stone. Actiunea se petrece in anii 1970, in Londra, si se invarte in jurul tinerei Estella, care face tot posibilul pentru a razbate in viata, mai exact in domeniul modei.Premiera in cinematografele din Romania a filmului "Cruella" va avea loc la 4 iunie.