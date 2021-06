Cum cream o casa lipsita de pericole pentru cei mici?

Bariere pentru usi si aragaz

Siguranta electrica

Mobilier

Ferestre

Baterii

Jucariile

Mediul de acasa trebuie sa fie unul cat mai sigur, astfel incat sa-i ofere copilului libertatea de a descoperi lumea si de a se juca in siguranta. Asadar, inainte ca bebelusul sa inceapa sa se tarasca si sa mearga, analizeaza locuinta ta si sesizeaza pericolele. Apoi, realizeaza o lista cu problemele pe care le-ai constatat si cauta solutii sa elimini riscurile.Daca locuinta ta are scari, atunci este necesar sa investesti intr-o bariera care sa nu-i permita celui mic sa urce sau sa coboare treptele. De asemenea, un astfel de dispozitiv te poate ajuta sa-l tii departe pe cel mic de aragaz, mai ales in zilele cand pregatesti mancare si zona este destul de aglomerata. Potrivit datelor, una dintre cele mai periculoase incaperi dintr-o casa este bucataria, fiind locul unde copiii se pot taia, arde sau opari. Tocmai de aceea, este important sa setezi niste limite clare privind accesul in aceasta camera.Curiozitatea este una dintre cele mai recunoscute insusiri ale celor mici. Asadar, un alt punct de care trebuie sa te ocupi inainte ca bebelusul tau sa inceapa sa mearga de-a busilea este electricitatea. Solicita unui electrician autorizat sa schimbe toatesi sa instaleze un tablou electric care sa sisteze rapid curentul pentru a evita electrocutarea. De asemenea, cauta prize care au capace si, mai mult, inlocuieste cablurile deteriorate de la aparatele electrocasnice.Fixeaza de perete piesele de mobilier care sunt grele si inalte, astfel incat sa eviti un eventual accident. Poti, totodata, sa cumperi o serie de protectii din silicon sau cauciuc pentru colturile maselor. In plus, nu amplasa langa fereastra niciun obiect pe care cel mic se poate urca.In ceea ce priveste bucataria, incearca fie sa cumperi dispozitive de blocare a usilor, fie muta toate accesoriile si obiectele periculoase, precum cutite, razatoare si boluri din sticla, in zone care sa nu permita accesul.Daca ai jaluzele, ai grija ca snururile sa fie scurtate sau chiar taiate. O alta masura importanta pe care trebuie sa o iei este instalarea unor dispozitive de blocare a geamurilor sau chiar incuietori, in functie de dexteritatea copilului.Bateriile se gasesc in multe aparate si sunt extrem de periculoase, mai ales cele rotunde, tip moneda. Acestea pot provoca leziuni grave care pot pune viata in pericol daca sunt inghitite. Astfel, este foarte important sa identifici acele articole care functioneaza cu acest model si sa nu le lasi la indemana copilului.Alege intotdeauna jucarii adecvate varstei copilului si examineaza-le foarte atent inainte sa i le oferi. Unele jucarii nu sunt potrivite pentru bebelusi, avand componente mici care prezinta pericol de sufocare, altele au anumite probleme inca din fabricatie. Ai grija sa nu aiba margini ascutite, pentru ca acestea pot provoca rani destul de grave, mai ales pe pielea fina a copilului, si arunca produsele care sunt uzate.Mai mult, depoziteaza toate produsele de curatenie si medicamentele intr-un loc unde copilul sa nu aiba acces, cea mai buna modalitate in acest caz fiind un dulap prevazut cu incuietoare.