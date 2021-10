Cum să distrugi o prezentare de modă celebră: te infiltrezi printre modele VIDEO

Activiștii de mediu și-au făcut de cap la Săptămâna Modei de la Paris.

O reprezentantă a organizației Extinction Rebellion a urcat nestingherită pe scenă, purtând o pancartă pe care scria "Supraconsumul - dispariție".

Aceasta s-a infiltrat printre modelele aflate la o paradă Louis Vuitton desfășurată la galeria de artă de la Luvru.

Ea a imitat mersul modelelor până să fie scoasă de pe scenă de forțele de ordine.

O a doua persoană care a urcat pe scenă n-a apucat să ajungă atât de departe.

Organizațiile Extinction Rebellion, Amis de la Terre and Youth For Climate au spus într-o declarație că 30 de oameni au plănuit această acțiune, două persoane fiind arestate.

VIDEO: Climate activists burst onto the catwalk brandishing banners reading "Overconsumption = extinction" at Louis Vuitton's Paris Fashion Week show pic.twitter.com/N9sWTUKjct