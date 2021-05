Metode simple de a scapa rapid de mahmureala. 10 alimente care reduc starea de rau

Simptomele mahmurelii

Greata

Indigestie

Dureri de cap

Dureri musculare

Ameteala

Sensibilitate la lumina si la sunete puternice

Dureri de stomac

Oboseala

Sete excesiva

Probleme cu somnul

Tremurat

Situatia este si mai critica dupa Craciun sau Paste , cand tentatia e mai mare si se adauga si numeroase feluri de mancare nu tocmai usor de digerat.Mahmureala presupune o stare de rau, de greata, dureri de cap, lipsa de energie si iritabilitate crescuta. Principala cauza este deshidratarea, astfel ca organismul incepe sa consume apa din tesuturi. Alcoolul afecteaza si ficatul , rinichii si sistemul digestiv.De cele mai multe ori, mahmureala dispare de la sine in decurs de o zi, dar exista cateva trucuri pentru a trece mai repede de aceasta stare deloc placuta.1. Apa - pentru ca deshidratarea este o problema majora dupa consumul excesiv de alcool, apa va diminua treptat senzatia de rau si va ajuta organismul sa isi revina mai repede.2. Cafea - cofeina va micsora diametrul vaselor de sange cerebrale dilatate, dar nu trebuie sa exagerezi pentru ca altfel te vei deshidrata si mai tare.3. Kiwi - taie greata.4. Ceai de ghimbir cu menta - alunga greata si ajuta la problemele cu stomacul.5. Oua crude - desi mai putin placute, reprezinta unul dintre remediile clasice de inlaturare a mahmurelii.6. Zeama de varza - ajuta la eliminarea toxinelor si stimuleaza circulatia sangelui.7. Ceai de rozmarin - reduce durerea de cap si ajuta la metabolizarea alcoolului.8. Banane - ajuta organismul sa isi refaca rezervele de potasiu si magneziu.9. Apa fiarta cu miere si lamaie - lamaia taie greata, iar mierea contine fructoza, care ajuta la metabolizarea alcoolului.10. Coaja de salcie - contine o forma naturala de salicilat, ingredientul activ al aspirinei, foarte eficient in atenuarea durerilor de cap. Se pun doua lingurite de coaja de salcie in 200 de mililitri de apa si totul se fierbe circa 10 minute.