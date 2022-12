De ce preferam filmele siropoase iarna?

Zapada cat casa afara si frig de crapa pietrele: primul instinct este sa te bagi sub patura, langa calorifer si sa te uiti la un film - preferabil o comedie romantica.

Preferinta pentru filmele de dragoste atunci cand temperaturile de afara scad sub zero grade are si o explicatie stiintifica, arata cercetatorii de la universitatea din Colorado, care si-au publicat ceretarile in Journal of Consumer Research.

Se pare ca temperaturile scazute duc la nevoia de caldura sufleteasca. Conform cercetatorilor, efectul apare indiferent de sexul persoanei si de dispozitie, insa nu se aplica la persoanele care au o aversiune fata de filmele de dragoste.

"Studiile care arata fiziologia dragostei au demonstrat ca atunci cand oamenii sunt indragostiti, au palmele transpirate, palpitatii si ritm cardiac crescut, toate acestea fiind asociate cu experienta caldurii", explica Jiewen Hong, profesor la Universitatea din Colorado.

Analiza filmelor inchiriate in perioada de iarna a arata ca atunci cand temperaturile scad, creste foarte mult cererea pentru filme de dragoste.

