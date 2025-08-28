Balet profesionist si in a noua luna de sarcina - antreneaza si modelele de la Victoria's Secret (Galerie foto)

Mary Helen Bowers, balerina de cand se stie, este cea care are grija de forma fizica a "ingerilor" de la renumita Victoria's Secret. Pentru prima oara gravida, tanara nu a simtit nevoia sa se lase de dans pe perioada sarcinii. In ciuda formei mult schimbate a corpului ei, tot danseaza cu agilitate.

Fericita de schimbarile prin care trece, aceasta s-a fotografiat in diversele stadii ale sarcinii si a impartasit cu fanii ei momentele unice pe Instagram.

"Am descoperit ca acest intreg proces al sarcinii este unul miraculos, frumos", a declarat ea pentru Huffington Post. "Ca femeie care va fi pentru prima oara mama, sunt foarte emotionata si nerabdatoare".

"Dorinta mea a fost nu doar sa imortalizez aceste momente, dar si sa le impart cu ceilalti. Perioada sarcinii este magica, niciodata nu m-am simtit mai conectata cu propriul meu trup", a mai spus balerina.

Ads