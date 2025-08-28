Balet profesionist si in a noua luna de sarcina - antreneaza si modelele de la Victoria's Secret (Galerie foto)

Autor: Anca Serghescu
Sambata, 21 Decembrie 2013, ora 13:31
7898 citiri
Balet profesionist si in a noua luna de sarcina - antreneaza si modelele de la Victoria's Secret (Galerie foto)

Mary Helen Bowers, balerina de cand se stie, este cea care are grija de forma fizica a "ingerilor" de la renumita Victoria's Secret. Pentru prima oara gravida, tanara nu a simtit nevoia sa se lase de dans pe perioada sarcinii. In ciuda formei mult schimbate a corpului ei, tot danseaza cu agilitate.

Fericita de schimbarile prin care trece, aceasta s-a fotografiat in diversele stadii ale sarcinii si a impartasit cu fanii ei momentele unice pe Instagram.

"Am descoperit ca acest intreg proces al sarcinii este unul miraculos, frumos", a declarat ea pentru Huffington Post. "Ca femeie care va fi pentru prima oara mama, sunt foarte emotionata si nerabdatoare".

"Dorinta mea a fost nu doar sa imortalizez aceste momente, dar si sa le impart cu ceilalti. Perioada sarcinii este magica, niciodata nu m-am simtit mai conectata cu propriul meu trup", a mai spus balerina.

Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie
Guvernul a modificat plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. La cât ajunge de la 1 septembrie
Guvernul a adoptat joi, 28 august, o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care prevede că plafonul naţional de scutire de TVA pentru...
ANAF anunță că a informat familia Iohannis să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă
ANAF anunță că a informat familia Iohannis să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă
Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat într-un răspuns pentru Mediafax că fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa au fost notificați cu privire la necesitatea...
#balerina gravida poze, #balerina gravida antrenor modele Victoria Secret, #balet insarcinata imagini, #Mary Helen Bowers balet insarcinata , #stiri life style
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  2. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”
  3. 6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților
  4. Horoscop zilnic. Joi, 28 august. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului
  5. Bancul zilei: De ce femeile mor mai târziu decât bărbații
  6. Diferențele culturale în jocurile de noroc
  7. Angajatul unui aeroport lansează un avertisment pentru pasagerii care își leagă panglici de valize atunci când călătoresc
  8. Cum să previi mucegaiul în mașina de spălat rufe. Ponturile unui instalator: "Urmează acești 3 pași"
  9. Raluca Bădulescu, primele imagini de la Asia Express 2025. Fostul soț a făcut față celor mai grele probe
  10. Un gastroenterolog a fost întrebat ce mănâncă de obicei într-o zi. Care este cea mai consistentă masă a zilei