Eurovision 2021: marea favorita la casele de pariuri vine din Malta. Ce sanse are Romania, cu piesa interpretata de Roxen VIDEO

In prima semifinala, gazduita de complexul Ahoy din Rotterdam, vor concura 16 tari printre care si Romania, ce isi vor disputa 10 locuri pentru a accede in marea finala de sambata, 22 mai.Nu vor exista dueluri semnificative in aceasta prima runda de calificare, avand in vedere ca principalii favoriti sunt deja cunoscuti si isi vor masura fortele abia sambata, cand va incepe cu adevarat competitia pentru castigarea trofeului Eurovision 2021.Tarile care vor urca pe scena sunt, in aceasta ordine: Lituania, Slovenia, Rusia, Suedia, Australia, Macedonia de Nord, Irlanda, Cipru, Norvegia, Croatia, Belgia, Israel, Romania, Azerbaidjan, Ucraina si Malta.Destiny, reprezentanta Maltei, interpreta melodiei "Je Me Casse", este considerata marea favorita. La casele de pariuri, aceasta avea la un moment dat o cota de 3,5. Comparativ, Romania are o cota de 50 la castigarea competitiei, aflandu-se undeva la mijlocul ierarhiei.Tanara cantareata a fost in ultimele saptamani favorita caselor de pariuri, insa dupa repetitiile live, perspectivele sale au scazut usor, in favoarea reprezentantei Frantei, Barbara Pravi, si Italiei, trupa rock Manestin. In calitate de membri ai "Big Five" (Germania, Spania, Franta, Italia si Marea Britanie), cei din urma nu participa la semifinale, ci vor urca pe scena direct la marea finala de sambata.Dincolo de previziunile primelor locuri, nu trebuie trecut cu vederea suedezul Tusse si cantecul sau cu mesaj colectiv "Voices" sau cipriota Elena Tsigronou si piesa ei "El Diablo", amintind de Lady Gaga si Rita Ora, dar nici Efedi, din Azerbaidjan, cu piesa "Cleopatra", o alta propunere pop care invita la dans pe ritmuri orientale. La un loc in marea finala aspira si reprezentanta Romaniei, Roxen, cu balada sa "dark pop" in stilul lui Billie Eilish , dar si reprezentanta Israelului, Eden Alene, cu "Set Me Free", sau ucrainenii Go_A, cu piesa lor folk electronica "Shum", care si-au imbunatatit semnificativ sansele dupa sosirea la Rotterdam.In semifinala de marti, va fi prezenta si trupa belgiana Hooverphonic, artistii cei mai cunoscuti ai acestei editii in afara circuitului Eurovision, cu un cantec clasic amintind de anii 90, intitulat "The Wrong Place".