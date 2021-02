De ce februarie este cea mai nemiloasa luna a anului

Luna are 29 de zile in anii bisecti (din patru in patru ani, precum 2020), iar in ceilalti ani, luna februarie are 28 de zile.Numele lunii februarie (latina: Februarius, onis = purificare, curatire) este legat de ritualul curatirii ce se facea anual la 15 februarie. Aceasta luna era inchinata zeului imparatiei subpamantene Februs.Grecii numeau luna februarie Anthesterion. In Romania, luna februarie, popular, se numeste Faurar.Denumirea populara a lunii februarie "Faurar" provine de la faur, adica timpul in care se ascut unelte, ceea ce sugereaza inceputul pregatirilor pentru muncile agricole. Prin urmare luna februarie este luna in care iarna incepe sa moara, iar primavara incepe sa prinda putere. Astfel, la sate, oamenii pregatesc uneltele pentru noul sezon agricol.Februarie incepe cu aceeasi zi a saptamanii ca si Martie si Noiembrie intr-un an obisnuit si ca August intr-un an bisect.Conform traditiei, luna februarie este o luna capricioasa si nemiloasa, datorita fluctuatiilor de temperatura de la o zi la alta. Se spune ca noaptea ingheata tot, iar ziua se dezgheata. Aceasta "rautate" a lunii februarie se vorbeste ca ar proveni de la faptul ca acesteia i s-au repartizat mai putine zile fata de celelalte luni ale anului.La 1 februarie se sarbatoreste Trif cel Nebun (Trifonul), patronul omizilor, al tuturor insectelor periculoase pentru recolte (lacuste in special). Ziua lui Trif trebuie tinuta ca sa nu se inmulteasca omizile care distrug livezile. Livezile si gradinile se stropesc cu agheasma, femeile dau de pomana cate o strachina de malai sperand ca acestea vor manca malaiul si vor salva culturile.La 10 februarie se sarbatoreste Sfantul Haralambie, care tinea ciuma legata cu un lant iar cand oamenii isi pierdeau credinta sau se inmulteau prea mult, ii dadea drumul pe pamant. Daca in ziua aceea era vreme urata sau ploua, se credea ca va ploua inca alte 40 de zile.Totodata se spune despre luna februarie ca este o luna a traditiilor legate de sfarsitul iernii si inceputul primaverii, datorita faptului ca se afla la raspantia dintre aceste doua anotimpuri.Multe dintre superstitiile lunii februarie se leaga de vreme, astfel:* Daca in luna februarie nu exista inghet, atunci e semn ca va fi mana in decursul anului;* Daca in luna lui faurar apa curgatoare e calda, atunci urmeaza un ger napraznic;* Daca in luna februarie nu vin ninsorile si viscolele, atunci vor aparea la Paste;* Daca se intampla ca in februarie sa tune, atunci la vara vor fi furtuni insotite de grindina.Februarie incepe (astrologic) cu soarele in constelatia Varsatorului si se sfarseste cu soarele in constelatia Pesti. Din punct de vedere astronomic, luna februarie incepe cu soarele in constelatia Capricornului si se sfarseste cu soarele in constelatia Varsatorului.I.L.Caragiale spunea despre luna februarie: "Carnavalul este in putere. Cati nu vor ramane becheri se vor casatori. Balurile mascate vor hotari pe multi casatoriti sa porneasca jalba de despartenie"Citeste si: