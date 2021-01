FOTO Povestea fascinanta a "gamblerului" american cu origini romanesti care a castigat milioane de dolari din pariuri sportive

Recordul

Tatal a emigrat in 1969 de la Sibiu

Pus sub acuzare, a scapat cu un targ si a pierdut jumatate de milion de dolari

David Oancea sau "Vegas Dave" a castigat pana in prezent peste 5 milioane de dolari doar din pariuri sportive. Cea mai mare lovitura a acestuia dateaza din 2015, cand a castigat 2,5 milioane de dolari dupa ce a ghicit echipa ce a castigat titlul la fotbal american, Kansas City.Dupa ce i s-a interzis sa mai parieze, s-a specializat in oferirea de ponturi, tot pe bani, dar si in colectionarea de obiecte care au apartinut unor sportivi celebri sau carduri reprezentandu-i pe acestia, cu autograful sportivilor.De altfel, Dave Oancea detine recordul pentru cel mai scump card de baseball vandut, in istorie. In 23 august 2020 a vandut la o licitatie organizata online un card cu autograful si poza lui Mike Trout, jucator celebru de baseball, cu suma de 3,9 milioane de dolari."Cand am cumparat acest card, toata lumea a spus ca sunt nebun pentru ca am cheltuit aproape jumatate de milion pe o bucata de carton", a spune Oancea, in varsta de 43 de ani, pentru revista Forbes Oancea a cumparatul cardul, ce dateaza din 2009, de la un colectionar taiwanez pe care l-a intalnit pe eBay in 2018 pentru 400.000 de dolari. "O raportez la arta - precum Mona Lisa sau un Picasso. Exista doar unul in lume", a completat gambler-ul American.Vegas Dave, asa cum este cunoscut de milioanele sale de adepti de pe retelele de socializare, este un influencer notoriu in domeniul jocurilor de noroc, cunoscut pentru vanzarea de ponturi cu o echipa care va castiga un anumit joc. Spune despre sine ca este cel mai bun "consultant in domeniul informatiilor sportive" din lume.Dave vorbeste doar engleza, tatal acestuia fiind roman originar din Transilvania. Nascut si crescut la Sibiu, Dumitru Oancea a emigrat in 1969 in America si s-a stabilit la Detroit, Michigan, unde s-a angajat la uzinele Ford . S-a casatorit cu o japoneza din Hawaii. Dave a vizitat Transilvania in urma cu circa 11 ani."Vegas Dave" paria pe baseball si pe liga NFL a fotbalului american, respectiv cea de la nivelul universitar. Locuieste, ca orice gambler celebru, in Las Vegas, orasul cunoscut in toata lumea pentru jodurile de noroc. Si-a inceput cariera de gambler in anul 2000, dupa ce le-a spus parintilor ca va merge la universitate.A folosit un imprumut de 10.000 de dolari pentru a miza la ruleta si a reusit sa-si dubleze banii. Ulterior, a avut pierderi mari si a ajuns, chiar, sa fecventeze intrunirile Gamblerilor Anonimi, pentru ca era dependent de jocuri.Castigurile mari au venit dupa anul 2010. A castigat 200.000 de dolari in sezonul 2012-2013 din NFL, atunci cand a pariat ca 8.000 de dolari pe Baltimore Ravens ca va castiga SuperBowl, cu multe luni inainte de aflarea finalistelor. Recordul acestuia este, insa, castigul din 2015, de 2,5 milioane de dolari, tot pe campioana din NFL. Pentru ca paria sume foarte mari, in lumea gablerilor este poreclit "balena". De multe ori a fost acuzat de faptul ca unele bilete castigatoare postate de el pe retelele sociale ar fi false, insa Dave a respins acuzatiile.In februarie 2016, a castigat 2,3 milioane de dolari cand Denver Broncos a invins Carolina Panthers in Super Bowl 50. In ciuda faptului ca detinea biletul castigator pentru Super Bowl, el nu a putut colecta suma totala, deoarece guvernul federal il investiga la acea vreme. In anul urmator, Oancea a fost pus sub acuzare pentru 19 infractiuni legate de obiceiul sau indelungat de a folosi numerele de securitate sociala ale altor persoane pentru a plasa pariuri.In 2019, Oancea a acceptat un targ. In loc sa fie condamnat pentru aproape douazeci de infractiuni, el a pledat vinovat pentru o contraventie, a pierdut jumatate de milion de dolari si i-a fost interzis accesul in salile de pariuri din Las Vegas timp de trei ani.Pe langa interdictia de a mai intra in casele de pariuri, magistratul care a pronuntat sentinta a stabilit o perioada de proba de trei ani dupa finalizarea pedepsei, un tratament impotriva dependentei de jocuri de noroc si efectuarea a 150 de ore de munca in folosul comunitatii.Toate ponturile sale sunt sigure, spune Vegas Dave, care afirma ca au sanse de 85% de castig si pot ajuta pariorii sa obtina de la 100.000$ pana la 600.000$. Procentul este considerat de specialisti mult prea mare, avand in vedere ca cel care este considerat cel mai de succes jucator la pariuri sportive din SUA, Billy Walters, avea un procent de castig de 57%.In aprilie 2019, Oancea a cumparat o geanta Himalaya Diamond Birkin pentru 500.000 de dolari, ceea ce il face cel mai scump Birkin vandut vreodata.Geanta este impodobita cu 245 de diamante si 172 de uncii de aur alb. Reprezentantii companiei Birkin au precizat ca geanta merita, probabil, 350.000 de euro, dar Dave a vrut sa bata recordul.