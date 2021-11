Ghid de cumparare si folosire a culorilor acrilice

Pictura este o activitate relaxanta, pe care numerosi oameni o practica din pasiune. Lucrul cu culorile si pensula aduce beneficii creierului, deoarece antreneaza zone diverse si imbunatateste abilitatile motrice, cognitive si de observatie. Pentru incepatori, alegerea materialelor de lucru poate fi dificila, ceea ce conduce la nesiguranta in cadrul procesului creativ. Acrilicele sunt cunoscute pentru versatilitatea si usurinta de aplicare, de aceea sunt prima alegere in cazul multor artisti aspiranti. Exista insa numerosi pictori experimentati ce apreciaza acest tip de vopseluri, din aceleasi motive. Insa nu toate acrilicele sunt la fel, iar diferentele se remarca atat in timpul aplicarii, cat si in rezultatul final. De aceea, pentru a cumpara culorile acrilice potrivite, este important sa cunosti caracteristicile si modul lor de folosire.

De ce sa tii cont atunci cand cumperi culori acrilice

Calitate

Exista doua categorii de calitate a acrilicelor: profesionale si pentru începători. Produsele profesionale au o concentratie mai mare de pigmenti, de aceea vopseaua este calitativă. Culorile destinate incepătorilor, sau amatorilor sunt mai ieftine, au o selectie redusa de nuante si o concentratie mai mare de agenti de umplere. Diferentele nu se opresc aici, acrilicele profesionale se aplica mai fin si sunt vibrante. Daca esti insa incepator, alege culori reduse ca pret, iar pe masura ce evoluezi, indreapta-te spre cele profesionale.

Vascozitate

Acrilicele au o consistenta diferita, in functie de producator si de gama. Unele din acestea sunt foarte vascoase, similare uleiurilor, care pun in evidenta tusele si faciliteaza efectele obtinute prin aplicarea simultana a doua sau mai multe culori. Acrilicele fluide se apropie de acuarele, pentru ca permit pensulatii fluide si transparenta. Exista si variante cu vascozitate intermediara, care sunt potrivite pentru incepatori.

Intervalul de uscare

Multe acrilice disponibile in comert se usuca rapid, ceea ce reprezinta un avantaj in cazul in care pictezi in straturi. Totusi, acest lucru poate fi si un dezavantaj, pentru ca vopseaua se poate usca pe paleta. Daca nu esti un executant rapid sau iti place sa amesteci culorile pe panza, exista si acrilice care se usuca mai greu.

Modalitate de ambalare

Acrilicele se vand sub trei forme: tuburi, borcane si sticle. Tuburile se transporta mai usor, iar borcanele ofera un raport bun intre cantitate si pret. In sticle se pune vopseaua foarte fluida. Modalitatea de ambalare determina si diferente de aplicare. Astfel, vopseaua din tub este pastoasa, iar cea din borcan este mai groasa si se intinde pe paleta. Cea fluida se foloseste la fel ca acuarela. Daca nu stii exact ce tip de acrilice este potrivit pentru tine, iti recomandam sa incepi cu tuburi, iar, cand descoperi un brand care iti place, sa cumperi mai apoi borcane. Alege acrilicele la sticla doar daca iti place stilul foarte fluid pe care il impun acestea.

Rezistenta la lumina

Pigmentii isi pierd intensitatea in timp, dar unii pot fi mai rezistenti. Culorile acrilice de la Pictor Shop au o rezistenta superioara la razele UV, in comparatie cu acuarelele si uleiurile. Totusi, aceasta depinde de producator si calitatea culorilor. Daca vrei ca picturile tale sa isi pastreze intensitatea mult timp, alege culori acrilice cu o rezistenta ridicata.

Cum se folosesc culorile acrilice

Culorile acrilice se pot aplica pe panza, carton, hartie sau carton panzat. Daca suprafata nu este deja tratata, este necesar sa aplici un strat de gesso, pentru ca vopseaua sa adere mai usor. Pictura cu acrilice nu are reguli complicate, vopseaua putand fi aplicata direct, diluata cu un solvent special sau cu putina apa. In rest, ai nevoie de creativitate si cunostinte de arta vizuala. Daca vrei ca pictura sa reziste bine in timp, aplica un strat de vernis dupa ce se usuca.

Culorile acrilice sunt perfecte pentru pictura, fie ca aceasta activitate este doar un hobby sau vrei sa devii un profesionist. Tine cont de ghidul nostru cand le cumperi si cand le folosesti, pentru rezultate cat mai bune.

Ads