Cu cat se mai vinde un sarpe de companie in Romania

Acesta nu este insa vreun caine, pisica sau hamster, ci chiar un un piton regal, pe care omul, considerat mare iubitor de reptile, il creste frumos in propria sufragerie.Conform gorjeanul.ro, pitonul regal masoara peste un metru lungime si este tinut fie pe canapea, fie intr-un acvariu, locul unde este hranit cu regularitate.Sarpele gorjeanului se vinde cu 450 de euro, iar vanzatorul este dispus sa lase ceva la pret, probabil si pentru ca inca lumea nu se inghesuie sa tina un sarpe in casa. Cu toate acestea pe siteurile de vinzari, anunturile dedicate serpilor nu sunt tocmai putine, preturile variind de la 200 la 2000 de lei.Pitonul regal (Python regius) sau pitonul-bila este o specie neveninoasa de pitoni raspandita in Africa. Este cel mai mic piton african si este popular in comertul cu animale , in mare masura datorita temperamentului sau docil.Numele de "Piton-bila" se refera la tendinta animalului de a se incolaci in forma de minge atunci cand este stresat sau speriat, protejand capul in centrul bobinei. Numele "Pitonul regal "(in latina regius), se bazeaza pe povestea in care Cleopatra purta sarpele in jurul incheieturii mainii.Citeste si: