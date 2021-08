În linie dreaptă către UNTOLD 2021

Peste 200 de artiști de top la nivel internațional sunt invitați la cea de-a 6-a ediție a festivalului care a pus România pe harta divertismentului muzical din Europa.David Guetta - DJ-ul număr 1 al planetei , Dimitri Vegas & Like Mike (pe locul 2 în topul DJ Mag 100 cei mai buni DJ-i), Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script, Afrojack, Alok, DJ Snake, Lost Frequencies, Quintino și Tyga sunt printre numele cap de afiș la UNTOLD 2021.Fiecare zi și fiecare scenă dintre cele 6 (Mainstage, Alchemy, Galaxy, Daydreaming, Fortune și Time) vine cu o mulțime de experiențe intense pentru fanii muzicii de calitate.Sute de mii de oameni sunt așteptați să se distreze la maxim, alături de artiștii care vor urca în acest an pe scena principală de la UNTOLD. La fiecare ediție de festival, Mainstage-ul are un concept unic, de proporții, care impresionează puternic.În 2019, Codex of Magic a punctat cea de-a cincea ediție a festivalului, când scena principală a depășit 1.500 de metri pătrați de ecran LED, cu un decor uriaș 3D cu o deschidere de 90 de metri. Scenele secundare vin cu artiști reprezentanți ai diverselor nișe muzicale, de la techno, deep tech, house, tech house, trance, drum&bass, dubstep, trap, hip-hop și până la trip hop.O asemenea desfășurare de forțe și energie are nevoie de parteneri de top, companii care se implică pentru ca publicul să se bucure de divertisment de cea mai bună calitate. Un astfel de brand este, care a anunțat deja prezența la festivalul UNTOLD 2021 cu trupa completă a Vampirului Vlad (simbolul cazinoului online), alături de Micutzu și Bordea.Vlad Cazino promite că va fi o gazdă excelentă la Cluj, așa cum a fost și la NEVERSEA, organizând concursuri dinamice cu diferite premii atractive, competiții muzicale și de mimă. În plus, numeroase surprize îi așteaptă și pe cei care iubesc jocurile de poker, blackjack, jenga, connect 4 sau chiar baschet, iar „cireșele de pe tort” vor fi mega-show-rile de stand-up comedy pe care Bordea și Micutzu, parteneri ai distracției în cazinoul lui Vlad, le vor susține sâmbătă și duminică, astfel că ai toate motivele să stai cu ochii pe Vlad Cazino la UNTOLD 2021. Cei doi artiști de stand-up comedy din echipa Vlad Cazino, sunt implicați în proiecte ample, pe termen lung, de asemenea în sprijinul divertismentului integrat. Vlad Cazino sprijină industria de stand-up comedy, dar și alte inițiative - precum UNTOLD 2021 - care creează conținut de calitate pentru români.Online, Vlad Cazino derulează o campanie atractivă, în cadrul căreia a oferit și oferă celor mai norocoși clienți norocoși pachete UNTOLD, super pachete de festival cu o mulțime de beneficii. Marele premiu al campaniei este un super automobil Porsche.The World Capital of Night and Magic, conceptul special UNTOLD 2021, va atrage cu siguranță public din o mulțime de țări, turiști străini care vin să se bucure de muzică live alături de români. Încă se mai pot cumpăra online bilete și abonamente la festival , de pe website-ul oficial untold.com. Prețurile pornesc de la 69 euro + taxe pentru acces de o zi, respectiv de la 150 euro + taxe pentru acces în toate cele 4 zile de festival.A fost publicat deja programul pentru fiecare zi de festival, iată spre exemplu ce aduce ziua de duminică, 12 septembrie, un final epic pentru cel mai cool festival al verii:: Afrojack, B Jones, David Guetta, Martin Solveig, Ofenbach, Quintino;: Culese din Cartier Showcase, DJ Wicked, DUB FX & Woodnote, Rudimental DJ;: Amelie Lens, Charlotte de Witte, Colyn, Tale of Us;: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Day Dreamers (Marwan, DUB FX, Woodnote), Lee Burridge;: Craig Connelly, Drym, Emma Hewitt, Markus Schulz;: Afgo & Lemon, Markus Homm, Sasha Lopez, Sllash & Doppe.