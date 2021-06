Stilul muzical pe care il detesta liderul nord-coreean Kim Jong-un: "E un cancer vicios". Ce pedepse le-a pregatit amatorilor

Aceste staruri internationale sunt de acum cei mai buni ambasadori ai tarii lor.Coreea de Nord, ermetica acestei lumi pana acum, este pe cale sa cedeze. Spre furia liderului sau, care incearca sa mentina tara impermeabila la influentele culturale ale vecinului Coreea de Sud. Pana in punctul in care a promulgat o lege, in decembrie, prin care incearca sa stopeze "invazia culturala". Aceasta lege prevede intre 5 si 15 ani de munca in lagar pentru cei care privesc sau detin divertismente sud-coreene, seriale, filme, muzica.Pedeapsa era pana acum de doar cinci ani de munca fortata. Legea prevede chiar pedeapsa cu moartea pentru cei care importa astfel de continuturi, potrivit informatiilor obtinute de Daily NK.Seful suprem nord-coreean se teme in special de influenta culturii sud-coreene asupra tinerilor si organizeaza supravegherea calculatoarelor, SMS-urilor, playere-lor muzicale, pentru a depista daca sunt semne ale acestei influente, referinte la programe interzise, un vocabular numit "pervertit".Potrivit The New York Times, dificultatile economice ale Coreei de Nord, agravate de pandemie si de relatiile diplomatice cu Statele Unite, inca tensionate, nu au facut decat sa intareasca climatul de cenzura fata de continutul cultural strain din tara.