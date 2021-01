Dezinfectantul anti-COVID-19 care te ajuta sa nu ai probleme cu usile inghetate la masina

Una dintre ele ar fi inghetatul usilor si al incuietorilor.Sunt cateva metode simple care te pot ajuta in astfel de cazuri.Prima dintre ele ar fi ca sa ai la indemana o solutie de dezinfectant. Si cum in aceasta perioada a pandemiei, mai toata lumea are asa ceva, acest dezinfectant ajuta la deschiderea usilor, scrie youdrive.ro CITESTE SI:A doua metoda prin care poti scapa de aceasta problema a inghetatului usilor si a incuietorilor este incalzitul unei chei cu o bricheta inainte de a deschide portiera.Poti sa dai si cu apa calduta, dar nu fierbinte pe usa, sau cu o solutie de degivrare.Spray-ul anti inghet mai este foarte bun in astfel de cazuri, scrie youdrive.ro