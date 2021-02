VIDEO Tanarul fugit din orfelinat care a facut senzatie la "Romanii au talent". Povestea de viata fascinanta a lui Mihai Ghintan

Sub numele de scena "GIM", Mihai a oferit scene emotionante dupa ce si-a dat seama cat de mare succes a avut melodia interpretata de el, una inspirata din realitatile dure ale vietii. Ca urmare, Florin Calinescu i-a acordat "Golden Buzz", echivalent cu calificarea directa in semifinale, timisoreanul izbucnind apoi intr-o manifestare de bucurie rar intalnita.Pe parcursul show-ului, adolescentul si-a relatat experienta trista, el traind in orfelinate pana la varsta de 12 ani, pana cand s-a hotarat sa "evadeze" si sa ia viata in piept. Induiosator e faptul ca prima sa amintire din orfelinat a fost clipa in care fratele sau a fost adoptat, el ramanand in continuare in acel mediu neplacut.Mai departe, Mihai a trait timp de 3 ani pe strazi si a muncit cu ziua prin diverse locuri pentru a se putea intretine. In ciuda acestui fapt, si-a descoperit talentul artistic, avand ocazia sa ia lectii de trombon, tobe si pian si, in paralel, sa fac inclusiv lectii de teatru."Ma gandeam la ce spuneai, ca vrei la un moment dat sa iti intemeiezi o familie si copiii tai sa aiba bunici, nu? Si ca tu n-ai avut bunici. Te deranjeaza daca eu as fi bunicul tau? Crezi in povestea cu pestisorul de aur?", a spus Florin Calinescu atunci cand a declansat fericirea lui GIM.Citeste si: